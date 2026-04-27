Suspectul atacului de la sala de bal a hotelului Washington Hilton din timpul Cinei Corespondenților este un profesor de 31 de ani, care se cazase cu câteva zile înainte, tocmai pentru a testa nivelul de securitate. Cole Tomas Allen a trimis un e-mail familiei în care s-a intitulat un "asasin federal prietenos" şi şi-a exprimat nemulţumirea față de președinte. Deși agenții Secret Service au intervenit imediat, Trump a declarat că a opus rezistență pentru că şi-a dorit să vadă ce se întâmplă. Atacatorul va fi pus sub acuzare astăzi.

În cel mai nou interviu oferit jurnaliştilor, Donald Trump susţine că serviciile secrete au reacţionat mai încet pentru că el le-ar fi cerut asta.

"Le-am spus: stați un minut, stați puțin, lăsați-mă să văd! Apoi am început să merg alături de ei.

Şi ei îmi spuneau (n.r. - agenţii serviciilor secrete) 'Vă rugăm să staţi jos, rămâneţi jos'. Așa că m-am lăsat la pământ, iar Prima Doamnă s-a lăsat și ea la pământ", a declarat Donald Trump.

Între timp, ancheta merge mai departe şi apar noi informaţii despre suspect. Chiar înainte de atac, Cole Allen a trimis un e-mail familiei pentru a îşi cere scuze şi pentru a explica gestul său. În acelaşi mesaj a precizat că țintele sale erau exclusiv membrii administrației, în frunte cu Donald Trump, menționând că va acționa împotriva Serviciior Secrete doar dacă va fi forțat. Totodată, a subliniat că civilii și personalul hotelului nu se aflau pe lista lui. Alte notiţe au fost găsite la locuința sa din Torrance, California, precum și în camera sa de hotel de la etajul 10 al Washington Hilton, unde avea loc dineul.

Suspectul se cazase cu trei zile înainte în hotelul Washington Hilton, pentru a observa nivelul de securitate. Membrii familiei le-au spus anchetatorilor că Allen mergea în mod regulat la poligonul de tragere, pentru a se antrena cu armele sale de foc.

Iar cunoscuţii îl descriu ca fiind un pacifist retras.

"Nu vă pot spune nimic despre el. Îl văd doar când pleacă şi când vine, presupun că merge la serviciu sau la cursuri", a spus un vecin.

Într-un nou videoclip apărut în online este surprins haosul creat în momentul în care agenții îi escortau din sală pe secretarul american al apărării, Pete Hegseth, și pe secretarul american al trezoreriei, Scott Bessent. Totul în timp ce oaspeții cereau cu disperare răspunsuri și căutau adăpost la podea sau sub mese.

Atacatorul va fi pus sub acuzare luni.

