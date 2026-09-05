Zeci de oameni, victime ale unei agenții de turism. Au rămas fără cazarea din Grecia plătită în avans

Tot mai mulți turiști din Serbia susțin că au fost păgubiți după ce au cumpărat vacanțe în Grecia printr-o agenție de turism, ajungând la destinație fără cazarea pentru care plătiseră deja.

O familie din Čačak, care călătorea împreună cu un bebeluș, precum și un alt grup de turiști au rămas fără camerele rezervate, după ce, potrivit acestora, agenția nu ar fi transferat banii către partenerii din Grecia.

În fiecare zi apar noi reclamații din partea turiștilor din diferite regiuni ale Serbiei. Aceștia spun că au achitat pachete turistice prin "Barcino Travel", însă banii pentru cazare nu ar fi ajuns la partenerii greci, potrivit Blic.

Oamenii au rămas fără cazare, sau au plătit din nou suma

În consecință, unii turiști au rămas fără cazare, alții au fost nevoiți să plătească din nou, iar o parte au decis să se întoarcă acasă.

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Cel mai recent caz este cel al unei familii cu un bebeluş care a ajuns în Grecia și s-a trezit fără cazare, deși achitase un sejur la un hotel de lux, situat în peninsula Halkidiki. Bărbatul a declarat că familia a luat legătura cu agenția parteneră a "Barcino" din Grecia, cea care ar fi trebuit să vireze banii către hotelul rezervat. Potrivit acestuia, reprezentanții agenției din Grecia le-ar fi spus că agenţia nu a transferat banii, dar că responsabilii agenției din Serbia ar fi promis că plata va fi făcută.

"Tot ce pot să spun este că, în acest moment, eu și familia mea ne considerăm păcăliți de Barcino, la fel și o altă familie care a venit cu noi. Așteptăm până vineri să vedem dacă vor plăti sejurul către hotel. Până atunci, am lăsat un depozit de 400 de euro pentru fiecare familie. Dacă nu vor plăti, vom fi obligați să achităm din nou întreaga sumă", a declarat bărbatul pentru Blic.

O femeie din Belgrad, spune că a trecut printr-o experiență asemănătoare. Ea a povestit pentru ce s-a întâmplat după ce grupul său a ajuns în Leptokaria, unde plecase luni, 31 august. "Am ajuns în fața vilei, iar proprietarul nu ne-a lăsat să intrăm pentru că Barcino nu plătise cazarea. Eram în jur de 20 de persoane și, după șocul inițial și discuțiile cu proprietarul, am plătit încă o dată cazarea, ca să nu rămânem în stradă", a povestit femeia.

Situația a provocat mult stres pentru persoanele din grup

"Soțului meu i s-a făcut rău din cauza stresului. Vacanța tuturor a fost distrusă și concediul pe care îl așteptam tot anul s-a transformat într-un coșmar. Este îngrozitor ce li se întâmplă oamenilor", a mai spus turista.

Femeia a adăugat că proprietarul apartamentului le-ar fi promis că le va restitui suma achitată din nou dacă "Barcino" va transfera până vineri banii pe care îi datorează. Totuși, ea spune că are îndoieli și se teme că va întâmpina dificultăți atunci când va încerca să își recupereze banii, mai ales că intenționează să dea agenția în judecată, iar proprietarul apartamentului nu ar fi vrut să le ofere o chitanță pentru cea de-a doua plată.

Tăcere din partea agenţiei de turism

Cazurile nu par să fie izolate. De mai multe zile, pe rețelele sociale apar tot mai multe relatări ale unor turiști care spun că au ajuns în Grecia și au descoperit că nu beneficiază de cazarea achitată prin intermediul agenției. Jurnaliștii publicației au încercat să ia legătura telefonic cu reprezentanții agenției din Belgrad și Niš, însă fără succes. De asemenea, s-au deplasat la adresele unde firma este înregistrată, dar au găsit fie ușile închise, fie angajați care nu au dorit să ofere declarații.

Cazul a ieșit puternic în atenția publicului după ce un grup de 24 de turiști din Serbia a ajuns în stațiunea grecească Ofrinio Beach, după ce cumpărase vacanța prin "Barcino Travel", dar banii pentru rezervări nu ar fi ajuns niciodată în cont.

Printre turiști se aflau și persoane vulnerabile, inclusiv vârstnici și un copil cu dizabilități, care, potrivit relatărilor, au fost nevoiți să aștepte ore întregi afară, pe căldură, fără ajutor din partea unui ghid sau a unui reprezentant al agenției.

După reclamațiile turiștilor, partenerii din Grecia le-ar fi prezentat o scrisoare oficială trimisă către partea sârbă.

Turiștii, îngrijorați și de trecutul companiei

Un alt motiv de îngrijorare pentru clienți este faptul că agenția de turism "Barcino Tours" a intrat în faliment în mai 2025, lăsând, potrivit publicației, sute de turiști fără bani și fără vacanțele plătite. Ulterior, proprietarul ar fi deschis o nouă companie sub numele "Barcino Travel".

Potrivit publicației, inspectorii Ministerului Turismului au transmis că această companie ar fi, de fapt, responsabilă pentru organizarea călătoriei.