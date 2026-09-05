La 29 de ani, Virginia Benzi a devenit una dintre cele mai cunoscute voci ale științei pe rețelele sociale din Italia. Cunoscută online drept "Quantum Girl", tânăra fiziciană folosește TikTok și YouTube pentru a face știința mai accesibilă și pentru a încuraja mai multe femei să aleagă o carieră în domeniile STEM, scrie The Times.

Cine este "Quantum Girl", fiziciana sexy virală pe TikTok care vrea să aducă mai multe femei în lumea științei - Sursa: Instagram/ @quantum_girl_vivi

Virginia Benzi, originară din Genova, a ales o metodă mai puțin obișnuită pentru a promova fizica. Cu un stil glamour, tatuaje și videoclipuri pline de umor, „Quantum Girl” explică pe înțelesul tuturor concepte științifice și încearcă să spargă stereotipul potrivit căruia știința este un domeniu rezervat în special bărbaților.

Virginia Benzi: "Știința a fost întotdeauna considerată un domeniu foarte masculin"

"Știința a fost întotdeauna considerată un domeniu foarte masculin", spune Benzi, potrivit The Times.

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În 2023, doar 17% dintre femeile italiene cu vârste între 25 și 34 de ani absolviseră studii în domeniile STEM - știință, tehnologie, inginerie și matematică.

Parcursul Virginiei Benzi către lumea științei nu a fost unul previzibil. Născută într-o familie de restauratori de mobilă din nordul Italiei, tânăra a început inițial să studieze arta, înainte de a se orienta către fizică la Universitatea din Genova.

Tânăra a început inițial să studieze arta, înainte de a se orienta către fizică

Acolo, era una dintre aproximativ 20 de femei dintr-un curs cu 80 de studenți.

Pe măsură ce se apropia de absolvire, Benzi a început să posteze videoclipuri educative pe TikTok. Astăzi, explică prin meme-uri și exemple din viața de zi cu zi subiecte care merg de la fizică și mecanica cuantică până la tehnologie.

De la videoclipurile de pe TikTok la Forbes și televiziunea publică Rai

A ajuns între timp pe lista "100 Under 30" a Forbes Italia, a primit un premiu la TikTok Awards și a obținut un contract pentru o serie educațională de 10 episoade la televiziunea publică Rai.

Pentru Virginia Benzi, miza este mai mare decât popularizarea științei pe internet. Fiziciana avertizează că, într-o lume dominată tot mai mult de inteligența artificială și tehnologie, femeile trebuie să fie prezente în domeniile care vor modela viitorul.

Italianca încurajează femeile să fie prezente în domeniile care vor modela viitorul

"Dacă femeile nu găsesc o punte de legătură către știință și tehnologie, riscă să rămână în urmă", spune ea.

Cea mai mare satisfacție vine însă din mesajele primite de la tinerele care spun că au ales să studieze fizica după ce i-au urmărit videoclipurile.

Pentru „Quantum Girl”, acesta este, de fapt, scopul întregului proiect: să demonstreze că știința nu trebuie să fie intimidantă și că poate deveni accesibilă oricui.