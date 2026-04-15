La Varşovia, o scenă surprinsă pe stradă, dar ruptă parcă dintr-un fim SF, face furori pe reţelele sociale. O turmă de mistreţi a avut o întâlnire de gradul zero cu tehnologia de ultimă generaţie. Un robotul umanoid a fost surprins în timp ce alunga animalele sălbatice. Faţă-n faţă cu maşinăria, mistreţii s-au speriat şi s-au retras imediat în pădurea din apropierea cartierului.

Robotul, numit "Edward", a devenit un personaj pentru polonezi şi un membru al comunităţii lor. Este controlat de la distanţă şi îşi petrece majoritatea timpului în inima oraşului, unde interacţionează şi dansează cu localnicii şi turiştii şi participă la evenimente publice.

Potrivit creatorilor săi, Radosław Grzelaczyk și Bartosz Idzik, robotul a fost dezvoltat după experiențe în domeniul tehnologiei și al inteligenței artificiale, inclusiv formare în robotică în China la finalul anului 2025. Edward este controlat de la distanță, dar poate funcționa și autonom, fiind echipat cu sisteme de tip lidar pentru navigație și siguranță, transmite presa din Polonia.

De la experimente tehnologice, robotul a ajuns rapid un fenomen media. A apărut în aproximativ 150 de videoclipuri în doar 45 de zile, adunând sute de milioane de vizualizări online, fiind prezent pe platforme sociale și chiar în spații publice sau instituționale din Polonia.

Particularitatea sa ține și de modul în care este "umanizat" vizual: poartă rucsac și accesorii care îl apropie de imaginea unui influencer, ceea ce a contribuit la popularitatea sa.

Reacțiile publicului sunt în mare parte entuziaste, mulți localnici descrie întâlnirea cu robotul ca pe o experiență surprinzătoare și memorabilă.

