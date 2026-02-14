Alexei Navalnîi a murit după ce a fost otrăvit cu o toxină găsită în broaştele săgeată din Ecuador, informează SkyNews. Informaţia a fost oferită de reprezentanţii Marii Britanii.

- Navalnîi ar fi fost otrăvit cu o toxină rară, găsită pe broaştele săgeată din America de Sud - Getty Images

Această neurotoxină este clasificată drept armă chimică. Este denumită în termeni ştiinţifici epibatidină, iar experţii sunt de părere că doar Rusia ar putea folosi această substanţă ca armă. Navalnîi a murit în urmă cu aproape doi ani într-o colonie penală din Siberia. Informaţia despre otrăvirea lui Navalnîi a fost făcută publică de oficialii Regatului Unit, Germaniei, Suediei şi Olandei.

Substanţa e de 200 de ori mai puternică decât morfina

"Ştim că statul rus a utilizat această toxină letală pentru a-l viza pe Navalnîi de teama opoziţiei sale", a anunţat Ministerul britanic de Externe într-un comunicat ale cărui cosemnatare sunt Suedia, Franţa, Olanda şi Germania. Informaţia a fost comentată de Iulia Navalnaia, văduva fostului dizident rus. "Mi-e greu să găsesc cuvintele potrivite", a declarat Navalnaia.

Articolul continuă după reclamă

Nu este clar cum ar fi fost administrată toxina lui Alexei Navalnîi, care se afla în închisoarea din Siberia când a murit, unde fusese transferat de curând. Vestea vine cu doar câteva zile înainte de împlinirea a doi ani de la moartea lui Navalnâîi într-o colonie penală din Siberia şi în timp ce oficialii şi experţii în securitate s-au reunit la Conferinţa de securitate de la Munchen pentru a discuta, printre altele, despre ameninţarea pe care Rusia o reprezintă în continuare pentru Europa.

Toxina găsită în corpul lui Navalnîi ar fi folosită de triburile indigene din America de Sud pentru săgeţi atunci când vânează. Experţii au concluzionat că această substanţă este de 200 de ori mai puternică decât morfina.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă îngrijorează posibilitatea pierderii locului de muncă din cauza situaţiei economice? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰