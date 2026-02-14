Două maşini în care se aflau cinci persoane au fost avariate sâmbătă, în municipiul Giurgiu, în timp ce se aflau la un semafor, pe strada Tudor Vianu, după ce peretele unei clădiri dezafectate din zonă s-a prăbuşit, informează Agerpres.

- Două maşini care aşteptau la semafor în Giurgiu, avariate după ce peretele unei clădiri a căzut peste ele - Profimedia / imagine ilustrativă

"ISU Giurgiu a fost solicitat să intervină în urmă cu puţin timp pe strada Tudor Vianu, din municipiul Giurgiu, după ce peretele unei clădiri dezafectate a căzut peste un autoturism oprit la semafor, iar în urma impactului un alt autovehicul aflat în spatele acestuia a fost avariat. La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentului Giurgiu, cu o autospecială, o ambulanţă SAJ şi poliţia", precizează ISU Giurgiu.

Nicio persoană nu a fost rănită

Salvatorii ajunşi la faţa locului au constatat că în prima maşină se aflau patru persoane, iar în cea de-a doua doar şoferul. Nicio persoană nu a fost rănită. Pompierii au securizat zona pentru a asigura protecţia trecătorilor şi pentru a preveni alte evenimente nedorite, având în vedere starea de degradare a imobilului.

Articolul continuă după reclamă

Deoarece în vecinătate se află o unitate de învăţământ, ISU Giurgiu face un apel la prudenţă şi sfătuieşte cetăţenii să ocolească zonele cu imobile degradate şi să nu ignore restricţiile impuse de autorităţi.

"Părinţii sunt rugaţi să le reamintească elevilor cât de important este să păstreze distanţa faţă de clădirile aflate în stare avansată de degradare, de zidurile sau gardurile deteriorate, mai ales că unele dintre acestea sunt construite chiar lângă trotuar", transmite ISU Giurgiu.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă îngrijorează posibilitatea pierderii locului de muncă din cauza situaţiei economice? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰