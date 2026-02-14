Criticii A.I. din Statele Unite trag un semnal de alarmă: "Societatea nu este pregătită pentru ce urmează"

Critici proeminenți ai inteligenței artificiale au avertizat că planurile industriei de a cheltui sute de milioane de dolari pentru alegerile intermediare din acest an au ca scop împiedicarea Congresului să reglementeze o tehnologie în continuă evoluție, care prezintă riscuri serioase pentru societate, inclusiv locuri de muncă, prețuri la energie și intimitate, alături de alte pericole existențiale.

"Marile interese financiare, miliardarii care controlează economia și sistemul nostru politic, vor face tot posibilul să aleagă oameni care să le dea undă verde să meargă mai departe”, a declarat senatorul Bernie Sanders (I-Vt.), care intenționează să introducă o legislație care să interzică construirea de centre de date care alimentează IA, într-un interviu acordat HuffPost.

"Cred că Congresul și poporul american sunt total nepregătiți pentru impactul transformator și radical pe care îl va avea asupra societății noastre."

Senatoarea Elizabeth Warren (D-Mass.), o altă susținătoare importantă a reglementării IA, a declarat că industria încearcă "să se asigure că poate continua să facă ce vrea".

"Este o problemă", a adăugat ea.

Companiile de inteligență artificială și-au modelat eforturile de lobby după grupurile susținute de criptomonede, un alt segment influent al industriei tehnologice care a investit masiv în alegerile din 2022 și 2024.

Super PAC-urile cripto au cheltuit zeci de milioane de dolari, de exemplu, pe reclame pentru a o împiedica pe deputata Katie Porter (democrată din California) să fie aleasă în Senat anul trecut. Au făcut același lucru pentru a-l înlătura pe fostul senator Sherrod Brown (democrată din Ohio) și a-l alege pe înlocuitorul său, omul de afaceri republican prietenos cu criptomonedele, Bernie Moreno, care deține acum locul său.

Leading The Future, principalul super PAC din industria inteligenței artificiale, susținut de OpenAI, intenționează să cheltuiască cel puțin 100 de milioane de dolari pentru a sprijini candidații care favorizează adoptarea inteligenței artificiale cu obstacole minime de reglementare. Aceștia au început să își aloce resursele în cursele pentru Congres, cheltuind 5 milioane de dolari pentru a sprijini candidatura deputatului Byron Donalds (republican din Florida) pentru funcția de guvernator în Florida și contribuind cu 1 milion de dolari pentru a-l învinge pe Alex Bores, un deputat democrat din New York, care a condus noile reguli privind industriei, devenind rapid o țintă.

Între timp, Anthropic, o altă companie de inteligență artificială fondată de foști directori ai OpenAI, a anunțat săptămâna aceasta că investește 20 de milioane de dolari într-un alt super PAC axat pe consolidarea barierelor de protecție din industrie. Super PAC-urile de inteligență artificială aflate în duel ar putea răsturna coalițiile ambelor partide și industria tehnologică însăși.

"Cei care au urmat deja un model de grădini împrejmuite, și vor exista doar doi sau trei jucători în acest spațiu, își doresc un anumit tip de reglementare, dar cei care investesc în startup-uri își doresc ceva foarte diferit", a spus Warren, recunoscând diviziunea din industrie. "Dar toți sunt aici pentru a încerca să cumpere avantaje de la un Congres flexibil."

Warren s-a întâlnit săptămâna aceasta cu CEO-ul Anthropic, care susține limitele privind vânzarea cipurilor puternice necesare pentru a alimenta inteligența artificială în China. Warren și senatorul Jim Banks (R-Indiana) au introdus o legislație pentru a limita astfel de vânzări.

Între timp, Sanders va călători în California weekendul viitor, unde se va întâlni cu liderii industriei inteligenței artificiale și va organiza o întâlnire publică la Universitatea Stanford cu reprezentantul Ro Khanna pe tema "cine controlează viitorul inteligenței artificiale".

Mulți democrați au început să se critice împotriva dezvoltării rapide a centrelor de date înainte de alegerile intermediare din 2026, în timp ce alegătorii dau vina pe industrie pentru creșterea prețurilor la electricitate. Chiar și moderații prietenoși cu industria, precum guvernatorul Pennsylvaniei, Josh Shapiro, susțin anumite limite privind construcția de centre de date. Însă Sanders a spus că preocupările sale sunt mai profunde.

"Ceea ce văd acum depășește tarifele la electricitate", a spus el într-o convorbire cu reporterii joi. "Este vorba despre cine va controla, practic, această tehnologie transformatoare. Va fi pur și simplu Elon Musk? Și Bezos și alți multimiliardari care vor face sume uriașe de bani din asta. Sau vor contribui inteligența artificială și robotica la îmbunătățirea vieții ființelor umane?"

Casa Albă și Congresul controlat de republicani, cu sprijinul aliaților bogați din Silicon Valley, au îmbrățișat o reglementare laxă a inteligenței artificiale pe motiv că orice efort de a pune în aplicare bariere va asigura pierderea cursei dezvoltării inteligenței artificiale în fața Chinei. Administrația Trump a ordonat o implementare a inteligenței artificiale la nivel guvernamental, încercând în același timp să restricționeze statele individuale care s-au săturat să aștepte ca Congresul să acționeze, împiedicând complet reglementarea industriei.

