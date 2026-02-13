Antena Meniu Search
Doi soţi captivi într-un vehicul electric care a luat foc în Crângaşi. Femeia a murit arsă de vie

O femeie de 51 de ani a murit după ce a rămas captivă în maşina cuprinsă de flăcări. Soţul femeii aflat în vehicul a reuşit să iasă şi a primit îngrijiri la faţa locului. Incidentul a avut loc pe Bulevardul Constructorilor, din Crângaşi, Bucureşti. 

13.02.2026
Maşina de la care a pornit incendiul era o Arora electrică. Alte autoturisme parcate au fost afectate de incendiu. La fața locului au intervinit două autospeciale de stingere, o autospecială de hidroperforare, Detașamentul Special de Salvatori, o autospecială de descarcerare și două echipaje SMURD.

Ce spun poliţiştii

Astăzi, 13 februarie 2026, în jurul orei 13:00, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 20 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la izbucnirea unui incendiu la un autovehicul, la o adresă din Sectorul 6.

La fața locului au intervenit de urgență echipaje de pompieri, echipaje de prim-ajutor, precum și polițiști din cadrul subunității competente, care au demarat imediat activitățile specifice. 

De asemenea, în zonă sunt prezente echipaje ale Brigăzii Rutiere, pentru asigurarea măsurilor de siguranță și pentru fluidizarea traficului.

Din primele verificări a reieșit faptul că incendiul ar fi izbucnit la un autoturism, flăcările extinzându-se ulterior la alte autovehicule aflate în proximitate.

În interiorul autoturismului de la care a pornit incendiul a fost identificată o femeie. Din păcate, în ciuda eforturilor de salvare, a fost declarat decesul acesteia.

Totodată, o altă persoană, aflată în același autoturism, a reușit să se autoevacueze și este evaluată medical la fața locului, beneficiind de îngrijiri de specialitate.

Cercetările sunt în desfășurare, sub coordonarea unității de parchet competente, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii incidentului.

