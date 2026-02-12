Carrefour devine românesc. Fraţii Pavăl, fondatorii Dedeman, cumpără toate magazinele. Viitorii proprietari vor să păstreze numele şi promit mai multă marfă autohtonă. Preţul nu a fost încă anunţat, dar valoarea lanţului este estimată la peste 800 de milioane de euro.

După mai bine de două decenii, Carrefour pleacă din România. Pavăl Holding, companie care deţine magazinele Dedeman, cumpără tot lanţul. Vor fi preluate cele peste 470 de unităţi comerciale, din care 55 de hipermarketuri, 191 de supermarketuri şi peste 200 de magazine de proximitate. Carrefour mai deţine un sediu central în Capitală şi mai multe depozite logistice. Şi are aproximativ 11.000 de angajaţi. "Piaţa de retail a început să se maturizeze, în sensul în care tot mai multe companii româneşti au devenit puternice şi au un cuvânt de spus", a declarat Feliciu Paraschiv, Asociaţia Comercianţilor Mici şi Mijlocii.

Cel mai probabil, tranzacţia va avea loc în a doua jumătate a anului

Cel mai probabil, tranzacţia va avea loc în a doua jumătate a anului, dar nu va modifica numele magazinelor în care viitorii proprietari anunţă că vor să vândă şi mai multe produse româneşti. "Din punct de vedere al analizei de concurenţă, nu vor fi complicaţii şi nu va dura foarte mult. La Consiliul Concurenţei, ar trebui să dureze în jur de două luni", a declarat Mircea Valentin, avocat specializat în dreptul concurenţei. Fraţii Pavăl, care vor cumpăra magazinele Carrefour, sunt pe locul doi în topul celor mai bogaţi români, cu o avere cumulată de trei miliarde 700 de milioane de dolari. I-au depăşit pe fostul tenismen Ion Ţiriac şi pe Daniel Dines, care a creat UiPath, cea mai valoroasă companie pornită în România. Carrefour, care şi-a închis operaţiunile în mai multe ţări, inclusiv în Italia, este locul patru în topul retailerilor la nivel naţional, într-o piaţă dominată de nemţii de la Lidl şi Kaufland. Economiştii văd în plecarea francezilor o replică dată guvernului, care a majorat taxele pentru a acoperi deficitul bugetar.

"Vom vedea cât este dispus Dedeman să investească într-un sector care va avea fix aceleaşi probleme. În continuare avem aberaţia cu impozitul minim pe cifra de afaceri. Mai avem şi taxa pe stâlp, mai avem şi tot felul de alte bariere", a declarat Cristi Păun, profesor de economie. Ultima tranzacţie din comerţ a avut loc anul trecut, când Mega Image a cumpărat magazinele Profi cu un miliard 300 de milioane de euro. Pentru a primi, însă, undă verde de la Consiliul Concurenţei, Mega Image a vândut lanţului românesc Annabella 87 de magazine.

