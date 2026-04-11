Au început negocierile dintre SUA şi Iran din Pakistan

Prima delegație care a ajuns la Islamabad a fost cea a Republicii Islamice Iran. Condusă de președintele Parlamentului, Mohammad Qalibaf și de ministrul de externe Abbas Araghchi, echipa a fost întâmpinată cu flori de către omologul pakistanez, Ishaq Dar, și de șeful armatei, feldmareșalul Asim Munir.

"Etapa decisivă este cea a unui armistițiu pe o perioadă îndelungată, iar aceste discuții vizează rezolvarea unor probleme complicate, aceasta este etapa care în engleză se numește: totul sau nimic", a declarat Shehbaz Sharif, prim-ministrul Pakistanului.

Din Statele Unite, Trump se arată încrezător.

"Ei bine, i-am urat noroc (n.r. lui JD Vance). Are o misiune importantă. Strâmtoarea se va deschide. Însă ceea ce ne interesează este să nu existe arme nucleare. Dar vom deschide Strâmtoarea oricum", a declarat preşedintele american Donald Trump.

Strâmtoarea Ormuz rămâne principalul punct asupra căruia nu există nicio variantă de consens în armistiţiul de pace. JD Vance ameninţă că nu va tolerea jocurile iranienilor. Asemenea liderului de la Casa Albă, care acuză Teheranul că joacă doar cartea şantajului.

"Iranienii nu par să realizeze că nu mai au nicio carte de jucat, în afară de șantajarea întregii lumi prin folosirea căilor navigabile internaționale. Singurul motiv pentru care mai sunt în picioare astăzi este pentru a negocia", a mai spus Donald Trump.

Negociatorii americani intenționează să solicite eliberarea americanilor deținuți în Iran.

"Așa cum a spus președintele Statelor Unite, dacă iranienii sunt dispuși să negocieze cu bună-credință, noi suntem cu siguranță dispuși să le întindem o mână. Dacă vor încerca să ne păcălească, atunci vor constata că echipa de negociere nu este atât de receptivă", a declarat JD Vance, vicepreşedintele SUA.

Noul ayatollah, Mojtaba Khamenei, vrea ca armata iraniană să controleze canalul navigabil.

"Afirmăm clar că Strâmtoarea Hormuz va intra în mod decisiv sub controlul complet al forțelor armate și al altor organisme de securitate", a declarat Ebrahim Azizi, șeful Comisiei pentru Securitate Națională a Parlamentului din Iran.

Un alt punct fierbinte pe agenda discuţiilor, vor fi şi bombardamentele continue ale Israelului în Liban. Regimul de la Teheran vrea ca un eventual acord de pace să cuprindă şi oprirea ofensivei Israelului împotriva Hezbollah, în timp ce premierul Benjamin Netanyahu cere negocieri separate cu Libanul, pentru dezarmarea grupării teroriste.