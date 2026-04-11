Observator » Ştiri externe » Negocieri în Pakistan între SUA şi Iran. Trump: Vom deschide Strâmtoarea Ormuz oricum

Încep zile cruciale în Pakistan, unde au loc negocierile ce pot decide soarta războiului din Orient.
Trump se declară optimist şi garantează că Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă curând, cu sau fără acordul Iranului.

de Redactia Observator

la 11.04.2026 10:54
11.04.2026, 12:58

SURSE: Americanii ar fi fost de acord să deblocheze banii iranieni aflați în diferite bănci asiatice

Americanii au fost de acord să deblocheze banii iranieni aflați în diferite bănci asiatice, au dezvăluit surse apropiate negocierilor de pace din Pakistan.

Americanii au acceptat să deblocheze activele iraniene, pitrivit unor surse citate de Reuters. Este vorba despre banii blocați în Qatar și în alte bănci străine.

Decizia are legătură cu negocierile pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Negocierile americanilor și iranienilor se desfășoară la Islamabad, Pakistan.

11.04.2026, 12:23

Noul lider suprem al Iranului este în continuare grav rănit, potrivit anturajului său

Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, se recuperează în continuare după rănile grave la faţă şi la picior suferite în urma atacului aerian care i-a ucis tatăl la începutul războiului, au declarat pentru Reuters trei persoane apropiate anturajului său.

Faţa lui Khamenei a fost desfigurată în timpul atacului asupra complexului liderului suprem din centrul Teheranului, iar acesta a suferit o rană gravă la unul sau la ambele picioare, au indicat cele trei surse.

11.04.2026, 12:17

JD Vance a ajuns în Pakistan. A fost întâmpinat de șeful armatei pakistaneze

Vicepreședintele american JD Vance a aterizat sâmbătă în Islamabad, Pakistan, pentru negocieri cu Iranul în acest weekend, conform informațiilor transmise de CNN.

Vance a fost întâmpinat de Asim Munir, șeful armatei pakistaneze, Mohammad Ishaq Dar, ministrul de externe al țării, și Natalie Baker, care se ocupă de partea afacerilor la Ambasada SUA din Islamabad.

Delegația americană este condusă de Vance, trimisul special Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump. Cei trei au ajuns la Islamabad sâmbătă.

11.04.2026, 12:15

CNN: China pregătește posibile livrări de sisteme de apărare pentru Iran

Serviciile de informații americane indică faptul că China se pregătește să livreze noi sisteme de apărare aeriană Iranului în următoarele câteva săptămâni, anunță CNN, potrivit a trei persoane familiarizate cu evaluările recente ale serviciilor secrete.

Ar fi o mișcare riscantă, având în vedere că Beijingul a spus că a contribuit la medierea armistițiului care a pus pauză războiului dintre Iran și SUA la începutul acestei săptămâni.

Președintele Donald Trump urmează, de asemenea, să viziteze China la începutul lunii viitoare pentru discuții cu președintele chinez Xi Jinping, scrie CNN.

11.04.2026, 12:13

Motivul pentru care iranienii nu pot redeschide Strâmtoarea Ormuz: nu găsesc minele puse de ei

Iranienii nu au redeschis complet Strâmtoarea Ormuz deoarece nu pot găsi sau îndepărta toate minele marine pe care tot ei le-au amplasat, potrivit oficialilor americani citați de The New York Times. Iranienii vor să redeschidă strâmtoarea pentru a debloca negocierile de pace cu americanii.

Circulația este permisă doar parțial deoarece iranienii nu pot localiza toate minele pe care le-au amplasat în calea navigabilă. De asemenea, iranienii nu au capacitatea de îndepărta toate minele chiar și atunci când știu unde se află, au declarat oficiali americani.

11.04.2026, 12:11

Au început negocierile dintre SUA şi Iran din Pakistan

Prima delegație care a ajuns la Islamabad a fost cea a Republicii Islamice Iran. Condusă de președintele Parlamentului, Mohammad Qalibaf și de ministrul de externe Abbas Araghchi, echipa a fost întâmpinată cu flori de către omologul pakistanez, Ishaq Dar, și de șeful armatei, feldmareșalul Asim Munir.

"Etapa decisivă este cea a unui armistițiu pe o perioadă îndelungată, iar aceste discuții vizează rezolvarea unor probleme complicate, aceasta este etapa care în engleză se numește: totul sau nimic", a declarat Shehbaz Sharif, prim-ministrul Pakistanului.

Din Statele Unite, Trump se arată încrezător.

"Ei bine, i-am urat noroc (n.r. lui JD Vance). Are o misiune importantă. Strâmtoarea se va deschide. Însă ceea ce ne interesează este să nu existe arme nucleare. Dar vom deschide Strâmtoarea oricum", a declarat preşedintele american Donald Trump.

Strâmtoarea Ormuz rămâne principalul punct asupra căruia nu există nicio variantă de consens în armistiţiul de pace. JD Vance ameninţă că nu va tolerea jocurile iranienilor. Asemenea liderului de la Casa Albă, care acuză Teheranul că joacă doar cartea şantajului.

"Iranienii nu par să realizeze că nu mai au nicio carte de jucat, în afară de șantajarea întregii lumi prin folosirea căilor navigabile internaționale. Singurul motiv pentru care mai sunt în picioare astăzi este pentru a negocia", a mai spus Donald Trump.

Negociatorii americani intenționează să solicite eliberarea americanilor deținuți în Iran.

"Așa cum a spus președintele Statelor Unite, dacă iranienii sunt dispuși să negocieze cu bună-credință, noi suntem cu siguranță dispuși să le întindem o mână. Dacă vor încerca să ne păcălească, atunci vor constata că echipa de negociere nu este atât de receptivă", a declarat JD Vance, vicepreşedintele SUA.

Noul ayatollah, Mojtaba Khamenei, vrea ca armata iraniană să controleze canalul navigabil.

"Afirmăm clar că Strâmtoarea Hormuz va intra în mod decisiv sub controlul complet al forțelor armate și al altor organisme de securitate", a declarat Ebrahim Azizi, șeful Comisiei pentru Securitate Națională a Parlamentului din Iran.

Un alt punct fierbinte pe agenda discuţiilor, vor fi şi bombardamentele continue ale Israelului în Liban. Regimul de la Teheran vrea ca un eventual acord de pace să cuprindă şi oprirea ofensivei Israelului împotriva Hezbollah, în timp ce premierul Benjamin Netanyahu cere negocieri separate cu Libanul, pentru dezarmarea grupării teroriste.

