Fostă fabrică din Cluj, transformată într-un hub regional. Investiţia se va face din fonduri europene

Platforma fostei fabrici Clujana din Cluj-Napoca urmează să fie transformată într-un hub regional de inovare, cercetare aplicată și transfer tehnologic, printr-o investiție realizată de Consiliul Județean Cluj în parteneriat cu ADR Nord-Vest.

"Viitorul hub va integra funcţiuni complementare esenţiale pentru dezvoltarea ecosistemului regional de inovare, respectiv: un FabLab dedicat prototipării şi dezvoltării de produse, un incubator de afaceri destinat startup-urilor şi antreprenorilor inovatori, precum şi dezvoltarea de servicii de transfer tehnologic şi conectare între mediul universitar, cercetare şi companii. Spaţiile existente în acest moment pe platforma Clujana vor intra într-un amplu proces de modernizare şi consolidare, clădirea urmând a fi dotată cu echipamente specifice. De asemenea, vor fi amenajate spaţii adecvate pentru activităţi de mentorat, co-working, de prototipare, etc.", se arată într-un comunicat de presă transmis, miercuri, de CJ Cluj.

Potrivit sursei citate, renovarea şi dotarea din fonduri europene vizează platforma în totalitate, iar imobilul reabilitat va rămâne al administraţiei judeţene.

Prin acest proiect va fi creat un Centru de sprijin modern pentru activităţile de inovare, cercetare şi transfer tehnologic ale IMM-urilor şi antreprenorilor din judeţul Cluj şi din întreaga Regiune de Nord-Vest.

Hub modern

Conform comunicatului menţionat, investiţia va revitaliza, pe de o parte, Platforma Clujana şi va consolida, totodată, poziţia Clujului ca principal centru regional de dezvoltare inteligentă, creând noi oportunităţi pentru startup-uri, cercetători, antreprenori şi companii inovatoare.

"Am decis să transformăm spaţiile fostei fabrici, acum părăsite, într-un hub modern de business şi afaceri. Urmează ca, împreună cu ADR-NV, să accesăm o finanţare europeană pentru a înfiinţa pe fosta platforma industrială un Centru Regional de Sprijin pentru activitatea de inovare, cercetare şi transfer tehnologic, care va păstra şi numele Clujana. Acesta se va regăsi într-o hală din ansamblul Clujana, aflat în patrimoniul Consiliului Judeţean Cluj", a declarat preşedintele CJ Cluj, Alin Tişe, citat în comunicat.

Clujana a fost o fabrică de încălţăminte din municipiul Cluj-Napoca, înfiinţată în anul 1911. În anii '80 fabrica ajungea cea mai mare de acest gen din estul Europei. Atunci avea 8.000 de angajaţi, cu secţii proprii de tăbăcărie, fabrici de tălpi, de încălţăminte, şi articole din cauciuc.

După 1989, Clujana decade, ajungând să fie declarată falimentară în 1999 şi închisă. În 2004 se redeschide o secţie a fabricii cu doar 35 de angajaţi, secţie care se extinde de-a lungul anilor, ajungând în 2009 la peste 300 de angajaţi. În 2003, Guvernul a decis trecerea pachetului de acţiuni majoritar în proprietatea judeţului Cluj şi administrarea Consiliului Judeţean.

