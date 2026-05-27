Bolojan: Pîslaru are mandat să negocieze cu Comisia Europeană creșterea eșalonată a salariilor la demnitari

Ilie Bolojan anunţă că majorarea salariilor demnitarilor ar putea fi amânată şi făcută treptat. Premierul interimar l-a mandatat pe Dragoş Pîslaru să negocieze cu Comisia Europeană o creştere eşalonată, invocând nevoia de echilibru bugetar şi de eliminare a inechităţilor din sistemul public.

"L-am mandatat astăzi pe domnul ministru Pîslaru ca în negocierile pe care le poartă în aceste zile cu Comisia Europeană, pentru că această ierarhie de salarii nu putea fi evitată, subliniez, să caute să eşaloneze în următorii ani creşterea salariilor la demnitari", a anunţat premierul interimar Ilie Bolojan la DigiFM.

El a precizat că ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, are acest mandat pentru că el a propus proiectul, scrie News.ro.

Negocieri cu Bruxelles-ul pentru noua lege a salarizării

Articolul continuă după reclamă

Potrivit lui Bolojan, ministrul interimar este mandatat ca în negocierile care se poartă în aceste zile cu Comisia Europeană, până săptămâna viitoare, să solicite un acord pe o creştere eşalonată a salariilor la demnitari, "în aşa fel încât atunci când ultimul bugetar ajunge la nivelul la care trebuie să ajungă, conform ierarhiei, trebuie să ajungă şi demnitarii, pentru că nu ei sunt principala preocupare".

Bolojan a menţionat că pe legea salarizării a fost o negociere care a fost convenită de toate partidele.

"Eu nu voi fugi de aceste răspunderi, niciodată. Problema de fond este că nu putem creşte salariile peste o anumită anvelopă. Trebuie să vedem cum facem să eliminăm anumite inechităţi care s-au acumulat în aceşti ani şi, la final, cum facem ca ceea ce votăm să fie acceptat de Comisia Europeană, ca să ne luăm cei 770 milioane de euro", a subliniat Ilie Bolojan.

Bolojan compară răspunderea premierului cu cea a funcţionarilor

Premierul interimar a mai spus că "anvelopa salariilor demnitarilor este foarte scăzută, raportat la marile familii ocupaţionale".

"Aici nu-i vorba de anvelopă, este de un semnal pe care-l dăm cetăţenilor noştri, unde nu asta e prima noastră grijă, să îndreptăm salariile demnitarilor, dar ei, când s-a plecat cu proiectul de lege, trebuiau să fie puşi într-o ierarhie, prima dată, sigur, preşedintele României, premierul şi aşa mai departe. V-aş da un exemplu ca să vedeţi apropo de ierarhie şi de populism. Când am analizat de ce nu merg fondurile europene şi care e situaţia, asta a fost în vara anului trecut şi am luat primele măsuri de corecţie, am constatat că ministerele care aveau proiecte pe fondurile europene, cum este Ministerul proiectelor europene, unde erau vreo două mii de angajaţi unde câştigul mediu net era cât al primului ministru al României. (..) Toţi directorii aveau 100% şi aveau peste 4.000 de euro, net. Bun, gândiţi-vă că una este răspunderea unui premier, indiferent cine este el, a unui ministru şi alta e răspunderea unui funcţionar", a mai spus Bolojan, precizând că încă se zbate şi astăzi să treacă hotărârea de guvern prin care sporul de fonduri europene nu se mai dă pentru calificativul de anul trecut, care oricum e foarte bine în general, ci se dă dacă ai făcut plăţile, dacă merg proiectele.

"Aşa e şi în sectorul privat. Ţi-ai făcut treaba? Ţi-ai luat bonusul, nu ţi-ai făcut treaba, nu e normal să ţi-l iei", a explicat premierul.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰