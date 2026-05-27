Ilie Bolojan, despre "cămara" unde a găsit cele mai mari probleme: "Sunt şi foarte mulţi bani"

Premierul interimar Ilie Bolojan a spus miercuri că cele mai mari probleme le-a găsit în domeniul energiei, când a fost întrebat în ce cămară a statului s-a îngrozit după ce a aprins lumina.

de Redactia Observator

la 27.05.2026 , 14:39
Premierul interimar a descris în luna aprilie mecanismele prin care se pierd bani publici, inclusiv rețele conectate politic și instituțional. El a descris metaforic aceste practici ca pe niște „rozătoare” care consumă resursele statului, explicând că rolul său a fost să „aprindă lumina” și să scoată la vedere problemele.

"Și, foarte plastic, gândiți-vă că în 'cămara aceea pe care o mai are gospodarul', atunci când deschizi ușa, vezi că ai niște șoricei, niște șobolani, un fel de rozătoare care îți rod acele 'alimente'. Și, metaforic, am aprins becurile cât se poate de clar. Nu e rostul meu, dar asta am încercat: să fac lumină acolo, dar am o experiență în administrație și astfel am înțeles un lucru foarte important", a spus Ilie Bolojan, conform DigiFM.

Într-un interviu acordat miercuri, premierul interimar a fost întrebat în ce "cămară" s-a îngrozit când a aprins lumina.

"Cele mai mari probleme cred că sunt în zona de energie, la modul cinstit, pentru că sunt și foarte mulți bani și pentru că e o zonă în care companiile publice practic fac legea. Gândiți-vă că trei companii puiblice produc 60% din energia României, una reglemenetează lucrurile, una transportă, aici neregulile au un impact distrugător", a spus Ilie Bolojan.

El a adăugat că în toate companiile sunt "spații de îmbunătățire".

"Dar vă spun, tot foarte cinstit, aproape toate instituțiile pe care le-am analizat aveau spații mari de îmbunătățire. Deci se poate schimba foarte mult în România cu o guvernare bună, dar e greu să faci o guvernare bună cu 15%, în timp ce ceilalți te torpilează", a declarat premierul interimar.

