Avertisment de la medici! Tot mai mulţi copii se îmbolnăvesc de enterocolită vara. Scăpate de sub control, mâncarea, apa şi igiena pot transforma rapid o zi de vacanţă într-o urgenţă medicală. Doctorii atrag atenţia - copiii pot să fie în mare pericol din cauza deshidratării rapide care apare în astfel de cazuri.

Medicii consultă tot mai mulţi pacienţi care se plâng de febră, dureri abdominale şi vărsături.

"La camera de gardă a Spitalului de Copii Marie Curie din Capitală, medicii spun că aproape 8 din 10 copii care ajung aici în această perioadă sunt diagnosticaţi cu enterocolită", transmite Marko Pavlovici, reporter Observator.

Alimentele ţinute la căldură şi mâinile murdare, printre principalele cauze

Articolul continuă după reclamă

De cele mai multe ori, enterocolita este provocată de alimente ţinute la căldură, mâini spălate superficial şi apă contaminată cu bacterii. Copiii mici sunt cei mai vulnerabili.

"Acesta este semnul de deshidratare și un semn de alarmă. trebuie să ne adresăm medicului", a explicat Camelia Păun, medic pediatru.

"Gastroenterocolitele înseamnă niște forme ușoare care se rezolvă în câteva ore, până la formele severe, cu deshidratare, cu afectare renală, cu complicații importante", a precizat Adrian Marinescu, medic infecţionist.

Medicii avertizează că boala se poate transmite rapid în familie

"Cea mare a avut enterocolită. Nu am crezut iniţial că e enterocolită. Mi-am dat seama după ce am luat-o şi eu şi mama mea", a spus o femeie.

La primele simptome, medicii recomandă hidratare și un regim alimentar ușor. Dacă starea se agravează, este nevoie de consult medical.

"Are un regim alimentar. supă simplă, cărniță fiartă, covrigei, biscuiți, ceai", a susţinut o persoană.

Pentru evitarea enterocolitei, medicii recomandă trei măsuri de siguranţă: mâini curate, mâncare ţinută la rece şi apă băută doar din surse sigure.

Marko Pavlovici Like Curiozitatea m-a făcut mereu să caut locurile în care se întâmplă lucrurile cu adevărat. În jurnalism am găsit ocazia să pun întrebări și să înțeleg mecanismele din spatele subiectelor care îi privesc pe oameni. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰