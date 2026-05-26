Copil de 11 ani, ucis de prietenii lui de pescuit. Criminalii, doi adolescenți de 16 ani și 15 ani

Caz șocant în Rennes, Franța. Un copil de 11 ani a fost strangulat de doi adolescenți, care spun că au vrut astfel să se răzbune și „să recupereze echipamente de pescuit în valoare de câteva zeci de euro”, a declarat marți procurorul din Rennes, Frédéric Teillet.

Arestul celor doi suspecți, un băiat de 16 ani și o fată de 15 ani, a fost prelungit. Ei urmează să fie prezentați miercuri dimineață în fața tribunalului, în vederea unei eventuale puneri sub acuzare pentru „omor asupra unui minor”. Procurorul din Rennes a precizat că aceasta este, deocamdată, doar o încadrare juridică „avută în vedere”, scrie 7sur7.

Corpul victimei a fost găsit duminică, în jurul orei 17:00, într-o zonă împădurită de pe malul râului Vilaine, nu departe de centrul orașului. Moartea băiatului de 11 ani, pe nume Théo, a fost provocată de „strangulare”, a confirmat autopsia.

Un prosop strâns în jurul gâtului

Alarma a fost dată de un cuplu din zonă, care a sunat la poliție „după ce a auzit țipetele unui copil”, a relatat procurorul. Ajunși la fața locului, polițiștii au descoperit corpul băiatului fără viață, „cu un prosop de baie strâns în jurul gâtului”.

Potrivit primelor informații, Théo ajunsese acolo pentru a pescui pe malul râului Vilaine, în cursul după-amiezii, împreună cu cei doi adolescenți suspectați. „Cei doi tineri au fost apoi văzuți fugind de la locul faptei. În plus, la fața locului nu au fost găsite lucrurile cu care Théo plecase la pescuit”, a continuat Frédéric Teillet.

Ancheta a dus la identificarea și arestarea luni dimineață a adolescentului de 16 ani. Fata de 15 ani s-a prezentat singură la secția de poliție și a fost plasată în arest preventiv luni după-amiază.

„Declarațiile lor nu coincid în totalitate. Totuși, reiese că tânărul suspect l-a întâlnit pe Théo, pe care nu îl cunoștea anterior. Cu o zi înainte de tragedie (sâmbătă), au pescuit împreună în râul Vilaine și au stabilit să se revadă a doua zi pentru o nouă partidă de pescuit”, a explicat procurorul.

Fără condamnări anterioare

„Cei doi suspecți recunosc că l-au atacat pe Théo și că l-au strangulat. Apoi au fugit, luând cu ei echipamentele de pescuit și lucrurile lui Théo, care au fost găsite la domiciliile lor în timpul perchezițiilor”, a adăugat procurorul. „Ei afirmă că l-au atacat pe Théo pentru a se răzbuna și pentru a recupera niște năluci de pescuit în valoare de câteva zeci de euro, pe care Théo le-ar fi luat de la ei.”

Théo le spusese părinților că tânărul pe care îl întâlnise „i-a oferit” acele năluci. Niciunul dintre cei doi suspecți nu avea condamnări anterioare. Ei erau „prieteni” și frecventau aceeași instituție de învățământ, a precizat Frédéric Teillet.

