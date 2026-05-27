Un comandant militar ucrainean de rang înalt a declarat pentru Reuters că Ucraina are la dispoziție aproximativ șase luni pentru a prelua inițiativa pe front de la Rusia și pentru a-și consolida poziția în eventualele negocieri de pace.

Comandant ucrainean: "Ucraina are 6 luni să întoarcă soarta războiului. Urmează un moment de cotitură"

Acesta consideră că un moment de cotitură în război este foarte aproape, după mai bine de patru ani de conflict.

Forțele ruse au continuat să avanseze lent de la invazia începută în februarie 2022, însă ritmul acestor câștigurilor teritoriale a încetinit în acest an, în timp ce trupele ucrainene încearcă să crească presiunea pe câmpul de luptă pentru a le respinge.

Andriy Biletsky, comandantul Corpului 3 de Armată al Ucrainei, una dintre cele mai respectate structuri de luptă ale Kievului, a declarat într-un interviu acordat Reuters, că armata rusă este epuizată și nu mai are capacitatea de a realiza ofensive majore.

Potrivit acestuia, dacă armata ucraineană reușește să mențină actualul ritm timp de câteva luni, ar putea recâștiga inițiativa de-a lungul frontului și ar putea forța Rusia să renunțe la obiectivul de a ocupa complet regiunea Donețk, din estul Ucrainei.

"Cred că următoarele șase până la nouă luni vor reprezenta un punct de cotitură. Mai exact, următoarele șase luni sunt cele mai critice", a spus Biletsky dintr-o locație subterană secretă din regiunea Harkov.

Controlul asupra regiunii Donețk rămâne unul dintre principalele obstacole în negocierile de pace susținute de SUA, care stagnează în prezent. Rusia cere control total asupra regiunii, în timp ce Ucraina refuză să cedeze teritorii pe care trupele ruse nu au reușit să le cucerească.

"Trebuie să identificăm direcțiile în care ne putem îmbunătăți pozițiile, să cucerim puncte strategice și apoi să discutăm cu rușii dintr-o poziție de forță, nu de slăbiciune, despre un armistițiu cu adevărat stabil", a declarat Biletsky.

Rusia nu a comentat imediat afirmațiile. Între timp, președintele rus Vladimir Putin a afirmat recent că este convins de victoria Rusiei și că războiul se apropie de final.

Lunile decisive

Ofensiva rusă a fost afectată și de decizia miliardarului Elon Musk de a restricționa accesul trupelor ruse la rețeaua de internet prin satelit Starlink. În același timp, Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone asupra sistemelor de apărare aeriană și infrastructurii logistice rusești, facilitând lovituri de mare distanță asupra unor instalații petroliere și militare din Rusia.

Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat săptămâna trecută că Ucraina a recucerit aproape 600 de kilometri pătrați de teritoriu în 2026, deși sursa citată nu a putut verifica independent aceste informații. În prezent, Rusia controlează aproape o cincime din teritoriul ucrainean.

Institutul american pentru Studiul Războiului a transmis că forțele ucrainene contestă tot mai activ caracterul static al frontului și ar putea deveni capabile să lanseze atacuri mecanizate limitate în perioada următoare.

Trupele ruse continuă presiunea asupra așa-numitei „Centuri Fortificate” din estul Ucrainei, unde luptele intense se desfășoară în orașul strategic Kostiantînivka.

Acest lanț de orașe puternic fortificate reprezintă unul dintre pilonii apărării ucrainene. Dacă Rusia ar reuși să îl cucerească, ar putea amenința întregul Donbas.

„Lipsa de personal nu le mai permite să avanseze așa cum o făceau acum un an”, a spus comandantul ucrainean.

El consideră că este încă prea devreme pentru concluzii definitive, însă Ucraina poate profita de situație dacă își continuă atacurile cu drone și avansează „cu prudență”.

