Un apel la 112 în care era anunţată răpirea unei tinere a declanşat o amplă operaţiune de căutare la Iaşi. Totul a început când o femeie a sunat să anunțe că sora sa a fost băgată cu forţa în maşină de iubitul ei. Polițiștii au declanșat acțiunea "Năvodul" și au reușit să identifice și să oprească autoturismul. Surpriză, însă, în mașină era doar şoferul suspect şi nici o urmă a femeii căutate.

Anchetatorii încă fac verificări pentru a afla unde este femeia. Apelul la 112 a fost făcut de către sora ei care le-a spus poliţiştilor că femeia a fost urcată cu forţa de concubin în autoturism.

Căutările au început imediat. Autoturismul a fost oprit în trafic, în localitatea Comarna, pe drumul spre Valui. În maşina era însă doar bărbatul.

După verificări, poliţiştii au observat că pe numele femeii care se presupune că ar fi fost răpită există un dosar şi o condamnare în Italia. Era căutată de autorităţi pentru furt.

Acum se fac verificări pentru a fi depistată, în vederea extrădării ei pentru a-şi ispăşi pedeapsa.

