Magia sărbătorilor cucereşte Europa. Luminiţe, acorduri de colinde, decoruri desprinse din poveşti. Tarabe cu cârnaţi, vin fiert şi turtă dulce. Târgurile de Crăciun şi-au deschis deja porţile. Din Germania şi până în Ungaria, atmosfera este una de poveste.

"Oricine vine, este binevenit!", spune un german.

De la balconul Bisericii din Piaţa Mare, Îngerul Crăciunului a vestit venirea sărbătorilor printr-un recital emoţionant. Mii de oameni au luat parte la deschiderea oficială a celebrului Târg din Nürnberg.

În târg totul are o poveste, până şi turta dulce.

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"Atmosfera este atât de primitoare şi călduroasă, cu toate luminile, căsuţele şi mâncarea delicioasă. Este minunat!", adaugă un alt german.

Nici Franţa nu s-a lăsat mai prejos. Turiştii sunt atraşi de fiecare colţ al târgului de Crăciun din Strasbourg - tot oraşul e scăldat în lumina milioanelor de luminiţe de sărbători.

Mai aproape de noi, la Budapesta până şi tramvaiele au intrat în spiritul Crăciunului! Fiecare garnitură e decorată cu nu mai puţin de 140.000 de beculeţe.

La Târgul de Crăciun din Stockholm, turta dulce a căpătat forme cu totul neaşteptate. Anul acesta, roboţii şi dronele au înlocuit figurinele clasice.