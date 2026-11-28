Extrema dreaptă este tot mai aproape de putere în Spania, pentru prima dată de la sfârşitul dictaturii lui Franco. Partidul Vox, condus de Santiago Abascal, câştigă teren în rândul tinerilor, femeilor şi alegătorilor cu venituri mici, categorii care au susţinut tradiţional stânga. Criza locuinţelor, salariile mici şi nemulţumirile legate de imigraţie alimentează această schimbare politică, în timp ce sondajele indică un sprijin tot mai mare pentru formaţiunea radicală.

Susţinători ai partidului de extremă dreapta Vox, în timpul unei manifestaţii electorale din 27 noiembrie 2026 - Profimedia

Premierul socialist Pedro Sanchez a transformat blocarea accesului Vox la guvernare într-una dintre principalele teme ale campaniei electorale. Partidul Popular (PP), principala formaţiune conservatoare de opoziție, este însă favorit să câştige alegerile de duminică, 28 noiembrie, şi ar putea forma o coaliţie cu partidul condus de Santiago Abascal.

Vox, înfiinţat în 2013, este creditat cu aproximativ 19% din intenţiile de vot, peste recordul de 15% obţinut la alegerile generale din 2019. Un sondaj Sigma Dos pentru El Mundo arată că partidul are o susţinere de 21% în rândul alegătorilor tineri sub 30 de ani şi de 20,4% în rândul persoanelor cu venituri reduse.

Mai mult, aproximativ 350.000 de alegători care au votat cu socialiştii în 2023 iau acum în calcul să susţină Vox, arată o analiză The Times.

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De ce tinerii şi muncitorii spanioli se îndreaptă spre extrema dreaptă

În Parla, un oraş muncitoresc la sud de Madrid, considerat multă vreme un bastion socialist, Lucia Morales, în vârstă de 23 de ani, speră ca Vox să ajungă la guvernare.

Tânăra a crescut într-o familie de stânga şi are o diplomă în marketing, dar câştigă doar 1.050 de euro pe lună din vânzarea huselor pentru telefoane. Împreună cu iubitul ei, Hamza, un muncitor în depozit, cetăţean spaniol născut din părinţi imigranţi marocani, plăteşte 600 de euro lunar pentru o cameră într-un apartament pe care cei doi îl împart cu alte persoane, într-o clădire care nu are nici măcar lift.

Lucia intenţionează să voteze cu Vox, chiar dacă alegătorii ca ea sunt ironizaţi de stânga şi numiţi fachapobres, termen folosit pentru persoanele sărace care votează extrema dreaptă.

"Pot să-mi spună cum vor. Eu votez pentru ceea ce îmi convine", spune Lucia Morales.

Un strateg al Vox descrie schimbarea electorală printr-o comparaţie între două zone ale Madridului: Vox are acum mai mult succes în Parla decât în Pozuelo, acesta din urmă fiind unul dintre cele mai bogate cartiere ale capitalei.

Politologul Pablo Simon explică faptul că partidul de extremă dreapta atrage un electorat nou, tot mai apropiat de clasa muncitoare. Vorbim despre persoane cu venituri reduse, adesea cu un nivel mai scăzut de educaţie formală, care locuiesc la periferia marilor oraşe. Dar noul val de susţinători nu se opreşte doar acolo.

Nu este vorba despre o mutare masivă spre dreapta a clasei muncitoare tradiţionale, ci despre alegători care se simt presaţi financiar şi nu se mai regăsesc în partidele care pretindeau că îi reprezintă.

"Stânga a lăsat un gol, iar extrema dreaptă l-a ocupat. Mesajul ei este: Am venit să vă apăr", explică Pablo Simon.

Criza locuinţelor şi inflaţia alimentează nemulţumirea

Una dintre principalele cauze ale acestei schimbări este deteriorarea puterii de cumpărare. Deşi ocuparea forţei de muncă s-a îmbunătăţit considerabil, salariile nu ţin pasul cu scumpirile.

Criza locuinţelor afectează în special generaţiile tinere, pentru care cumpărarea unei case a devenit tot mai greu de realizat. Lucia Morales, de exemplu, s-a mutat de trei ori într-un singur an.

Jorge Martin Frias, europarlamentar Vox şi director al centrului de analiză al partidului, critică măsurile guvernamentale destinate tinerilor, precum abonamentele Interrail subvenţionate şi voucherele culturale în valoare de 400 de euro.

"Li s-a spus: "Nu deţineţi nimic şi veţi fi fericiţi". Dar ei nu vor vouchere culturale. Tinerii vor să poată cumpăra o casă, să închirieze o locuinţă şi să întemeieze o familie", afirmă europarlamentarul Jorge Martin Frias.

Nemulţumirile legate de costul locuinţelor au provocat şi proteste de amploare în Spania, inclusiv convocarea unei greve generale, prima de acest tip din 2012.

Imigraţia, transformată de Vox într-o temă centrală a campaniei

A doua mare nemulţumire a oamenilor este imigraţia. Populaţia Spaniei a crescut cu aproximativ două milioane de persoane în numai trei ani, apropiindu-se de pragul de 50 de milioane de locuitori.

Din 2024, Vox şi-a concentrat tot mai mult discursul asupra imigraţiei, pe care o asociază cu problemele legate de locuinţe, salarii, servicii publice şi schimbări culturale.

Jorge Martin Frias susţine că Spania a primit cinci milioane de persoane în cinci ani, fără investiţii corespunzătoare în spitale, transport feroviar şi alte servicii publice.

"Nu-mi place să vorbesc despre clase sociale, dar cel care suferă cel mai mult din cauza imigraţiei este muncitorul, nu cineva cu un salariu peste medie", susţine europarlamentarul.

Vox propune aplicarea principiului "priorităţii naţionale", prin care cetăţenii spanioli ar urma să aibă întâietate la accesul la locuinţe şi beneficii sociale.

Partidul susţine şi o politică de "remigraţie", care nu s-ar limita la expulzarea persoanelor aflate ilegal în Spania. Potrivit lui Frias, aceasta ar trebui să-i vizeze şi pe rezidenţii legali care comit infracţiuni, trăiesc din ajutoare sociale sau vin în ţară "cu intenţia de a-şi impune cultura".

"O naţiune suverană are dreptul să decidă cine intră şi cine nu", spune acesta.

De ce tot mai multe femei aleg să voteze Vox

Creşterea susţinerii în rândul femeilor reprezintă o schimbare importantă în rândul electoratului Vox, care până acum a fost dominat tradiţional de bărbaţi.

Potrivit sondajului Sigma Dos, 17,6% dintre femei susţin formaţiunea, procentul fiind în creştere de la un sondaj la altul.

Lucia Morales spune că experienţele personale i-au influenţat opţiunea politică. Ea susţine că unii dintre părinţii prietenilor săi nu muncesc şi trăiesc din ajutoarele statului.

"Este greşit, dar, bineînţeles, prietenii mei văd lucrurile diferit şi nu discutăm despre asta. Majoritatea prietenilor mei sunt imigranţi, dar ei sunt primii care se opun străinilor care sosesc acum", declară tânăra.

Lucia povesteşte că iubitul ei, Hamza, este uneori jignit de persoane din propria comunitate pentru că are o relaţie cu o spaniolă. El o aşteaptă zilnic după serviciu şi o însoţeşte acasă, deoarece tânăra nu se simte în siguranţă când merge singură noaptea pe stradă.

Ea atribuie hărţuirea pe care a suferit-o unor tineri imigranţi. Cu toate acestea, Lucia nu e de acord cu întregul program al Vox. O deranjează susţinerea partidului pentru coride şi sistemul privat de sănătate, însă consideră votul său o alegere strategică.

"Dacă Vox nu este suficient de puternic, PP va face o înţelegere cu PSOE, socialiştii lui Sanchez, şi totul va rămâne la el", explică Lucia.

Vor ar putea cere ministere importante într-o coaliţie de guvernare

În perspectiva unei posibile alianţe cu Partidul Popular, conducerea Vox evită să precizeze condiţiile pe care le-ar impune pentru intrarea sa la guvernare.

"Nu vorbim niciodată despre linii roşii", spune Frias, invocând acordurile deja existente între cele două partide la nivel regional.

Totul va depinde de numărul de mandate obţinute în parlament.

Europarlamentarul Vox se teme că PP ar putea urma exemplul cancelarului german Friedrich Merz, care a preluat înainte de a ajunge la putere o parte din retorica formaţiunii de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), fără să o transpună ulterior în practică.

Politologul Pablo Simon consideră că obţinerea a 60-70 de mandate i-ar putea oferi Vox suficientă influenţă pentru a revendica ministere importante, precum Apărarea sau chiar Internele.

Pentru Lucia Morales, miza alegerilor este mai mult personală.

"La 23 de ani, mama mea îşi construia deja propria casă. Eu câştig o nimica toată şi împart o cameră cu altcineva", spune tânăra.