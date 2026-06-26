Tabăra dură de la Moscova îl îndeamnă pe Vladimir Putin să renunțe la negocieri și să lovească Ucraina mult mai puternic, inclusiv Kievul, infrastructura militară și chiar ținte din afara Ucrainei. Unii merg până la declarații extreme, precum folosirea armelor nucleare tactice. Vocile radicale sunt furioase pentru că ele cred că americanii au promis o pace convenabilă Rusiei, dar nu s-au ținut de cuvânt, și sunt tot mai iritate de atacurile ucrainene cu drone.

Aceste apeluri din partea taberei naționaliste nu sunt noi, subliniază analiza Reuters. Cercurile dure din Rusia cer de multă vreme o mobilizare totală, distrugerea cartierului unde se află guvernul de la Kiev, asasinarea președintelui Volodimir Zelenski și atacuri asupra fabricilor europene de drone. Unii ultranaționaliști au propus chiar ca liderul de la Kremlin să ia în calcul folosirea armelor nucleare tactice.

Aceste îndemnuri au fost însă accentuate și intensificate de atacurile ucrainene din această lună, care au vizat Moscova, Sankt Petersburg și Crimeea, precum și de, spun ruşii, două atacuri mortale asupra unor autobuze de pasageri.

Analiștii spun că retorica tot mai vehementă arată că ruşii sunt tot mai îngrijoraţi față de raza de acțiune și impactul atacurilor ucrainene cu drone. Dar reflectă și o dezbatere mai amplă despre modul în care poate fi apărat vastul teritoriu al Rusiei în timp ce continuă să-și urmărească obiectivele în război.

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"Ce altceva trebuie să se mai întâmple ca să începem să luptăm cu adevărat? Războiul înseamnă victorie cu orice preț. Ucrainenii sunt în război, așa că luptă cu tot ce au", este declaraţia magnatului naționalist Konstantin Malofeev, după ce ucrainenii au lovit săptămâna trecută o rafinărie de petrol de lângă Moscova. "De ce nu folosim armele nucleare, pe care înaintașii noștri le-au dezvoltat și le-au adunat cu toată forţa națiunii tocmai pentru acest scop?", a întrebat el.

Extremiştii îi cer lui Putin să renunţe la negocieri

Unii comentatori naționaliști au îndemnat Moscova să adopte tacticile militare și diplomatice eficiente ale Iranului împotriva Statelor Unite. Blogul Obsessed by War, cu peste 650.000 de urmăritori, a cerut ca marile orașe ucrainene să fie bombardate până devin nelocuibile.

Alții spun că a venit momentul să fie abandonate negocierile de pace mediate de SUA și să se urmărească distrugerea totală a statului ucrainean. "Începerea atacurilor aeriene sistematice asupra Moscovei de către junta ucraineană ar fi fost imposibilă fără undă verde de la Washington. Și de ce i-a dat Trump lui Zelenski o astfel de undă verde? Răspunsul este foarte simplu: Iranul l-a avut pe Trump la mână, iar el a fost forțat să semneze un acord umilitor", susţine bloggerul naționalist Iuri Barancik, care are aproape 90.000 de urmăritori.

"Acum trebuie să se răzbune rapid pe cineva... Așa că nu avem de ales: fie îl învingem noi pe Trump, fie ne învinge el pe noi", a scris Barancik pe Telegram.

Surse apropiate Kremlinului au spus pentru Reuters că Putin poate tolera o astfel de retorică pentru că se află în fruntea unui sistem politic strict controlat, pe care l-a construit în 26 de ani, iar bloggerii naționaliști trebuie să respecte anumite reguli.

Analiștii politici spun însă că astfel de declarații pot complica procesul decizional, alimentând sentimentul public și ridicând așteptările privind o campanie militară mai amplă, chiar dacă Moscova vrea în continuare să păstreze deschisă ușa unei posibile soluții diplomatice.

Kremlinul rezistă la presiunile aripei dure

Până acum, Kremlinul a rezistat apelurilor extremiste de a abandona negocierile, chiar dacă trei înalți oficiali guvernamentali de la Moscova au declarat săptămâna aceasta că discuțiile cu SUA nu au dus nicăieri și au acuzat Washingtonul că nu a dat curs propunerilor de pace făcute la summitul de anul trecut, din Alaska.

Putin a evitat să susțină propunerile extreme ale naționaliștilor, deși Ministerul Apărării a publicat în aprilie, în mod ostentativ, adresele unor fabrici din mai multe țări europene despre care a susținut că produc drone pentru Ucraina. Gestul a dat impresia unui avertisment că acestea ar putea fi vizate.

Şi luna trecută, Ministerul rus de Externe a sugerat o escaladare: a anunțat că Moscova intenționează să lanseze "lovituri sistematice" asupra țintelor militare de la Kiev. Au urmat bombardamente mai intense, inclusiv unul în urma căruia o mănăstire veche de 1.000 de ani din Kiev a fost avariată.

Deocamdată, Putin pare încrezător în strategia actuală. Liderul rus le-a spus marţi absolvenților academiilor militare că armata rusă este aproape de capturarea orașului Kostiantînivka, din Doneţk şi că forțele politice din Europa ostile Rusiei par eclipsate de rivali mai rezonabili. "Cei care vor să restabilească relații normale cu noi şi să oprească această încercare fără sfârșit de a provoca o înfrângere strategică Rusiei, sunt în ascensiune. Totul se va rezolva până la urmă", a spus Putin.