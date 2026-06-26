Un bebeluş a fost găsit în viaţă, printre dărâmături, de localnicii aflaţi în zona afectată de seismele de miercuri seară din Venezuela. Din fericire, micuţul nu a fost rănit. Imaginile salvării au devenit virale pe reţelele sociale şi au devenit un semn al speranţei în mijlocul unei tragedii care a ajuns la 589 de morţi, relatează ziarul argentinian Clarin.

Momentul emoţionant în care un bebeluş este găsit teafăr printre dărâmături, în Venezuela - X/@MarioNawfal

Operaţiunea de salvare a avut loc în contextul a două seisme cu magnitudinea 7,2 şi 7,5, care au lovit nordul ţării la mai puţin de un minut distanţă unul de celălalt. Al doilea, cel mai puternic, este cel mai mare cutremur care a zguduit Venezuela din 1900, relatează Clarin.

Bilanţul deceselor provocate de cutremurul din Venezuela a ajuns la 589, mai mult decât dublu faţă de ultima raportare oficială, a anunţat preşedinta interimară Delcy Rodriguez. Numărul răniţilor este de 2.980. În zona epicentrului, imaginile surprinse de echipele AFP arată clădiri prăbuşite, munţi de moloz şi familii care încearcă disperate să-şi găsească apropiaţii rămaşi blocaţi sub ruine. Dimensiunea distrugerilor sugerează că bilanţul ar putea creşte.

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Zona cea mai afectată şi starea de urgenţă

Regiunea cea mai grav afectată a fost La Guaira, oraşul de coastă vecin cu Caracas, unde se află cel mai important aeroport al ţării, scos din funcţiune de seisme.

În Catia La Mar, o zonă a statului de coastă, localnicii au auzit ore întregi o fetiţă prinsă în viaţă sub dărâmături.

"Este nevoie de oameni care să vină să ajute, militari, să vină să ajute! [...] Dacă vin, o putem scoate", a spus disperat un localnic. Fetiţa a murit câteva minute mai târziu.

Yilsmaris Blanco, tot din Catia La Mar, a descris pentru AFP amploarea distrugerilor: "A fost cumplit. Totul, totul s-a prăbuşit”, a spus ea. „Suntem în viaţă, dar sunt oameni care suferă acum, cu rudele lor îngropate, cu rudele lor prinse sub dărâmături, pe care nu le pot scoate".

În Caracas, cartierul Altamira a fost unul dintre cele mai afectate. O clădire de 22 de etaje s-a prăbuşit, iar alte imobile au rămas fără pereţi întregi. Mulţi locuitori au dormit noaptea pe stradă sau în maşini, iar joi dimineaţă aproape niciun magazin nu era deschis.