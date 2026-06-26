Răzbunare de două milioane de euro la marginea Capitalei. Un creator de modă italian a rămas fără bijuterii, ceasuri de marcă, butoni de aur şi piesa de rezistenţă - un portret al designerului Giorgio Armani, cu semnătura originală a acestuia. Hoţii sunt chiar soţia lui şi tatăl ei, care ar fi ajutat-o să care bunurile de lux cu duba. Femeia s-ar fi răzbunat după ce milionarul ar fi avut o aventură cu o influenceriţă. Italianul a sunat la 112 după ce a găsit casa goală, iar soţia şi socrul lui au fost reţinuţi de poliţişti.

Soţia creatorului de modă Domenico Perri a aşteptat ca milionarul să plece o perioadă mai lungă din ţară. Timp de două luni, femeia a venit cu tatăl ei pentru a goli casa din Corbeanca, în care cuplul trăia de mai mulţi ani.

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Lucruri furate:

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4 ceasuri de lux

bijuterii din aur şi platină

tablouri şi sculpturi

2 laptopuri şi un telefon

2 maşini de cusut

85.000 de euro

Prejudiciu total de 2 milioane de euro

Milionarul a rămas fără ceasurile de lux, bijuterii, tablouri valoroase şi fără maşinile de cusut cu care lucra la creaţiile vestimentare. Soţia i-a luat până şi butonii de aur de la cămăşi. Poliţiştii au calculat un prejudiciu total de două milioane de euro.

Au descins la trei locaţii diferite din două judeţe, de unde au reuşit să recupereze doar jumătate din prejudiciu. La casa părinţilor femeii, agenţii au avut şi alte surprize...

"Au fost descoperite şi ridicate în vederea efectuării de verificări de specialitate arme şi muniţii deţinute de o altă persoană, respectiv un pistol neletal, două arme de vânătoare şi aproximativ 1.750 de cartuşe de diferite calibre", spune Andreea Balaş, purtător de cuvânt al IPJ Ilfov.

Italianul se lăuda pe internet cu viaţa extravagantă pe care o ducea. Vacanţe exotice, maşini de sute de mii de euro şi costume de firmă. Nu lăsa să se vadă în online şi viaţa dublă pe care o ducea.

Disputa dintre el şi soţie ar fi început la sfârşit de 2024. Bărbatul a fost fotografiat de paparazzi alături de Irina Ceban, cunoscută drept Irisha, o cântăreaţă şi influenceriţă din Republica Moldova.

Soţia a aşteptat momentul perfect pentru a se răzbuna

De Dragobete, anul trecut, cei doi şi-au făcut publică relaţia, chiar dacă milionarul încă avea fotografii pe social media cu soţia şi cei doi copii ai lor. Fericirea a durat doar câteva luni. Irisha l-ar fi acuzat pe italian de gelozie, în timp ce el ar fi susţinut că nu îi plăcea că artista pierdea nopţile prin cluburi.

La scurt timp după despărţire, Domenico Perri s-a întors la fosta soţie. A crezut că a fost iertat pentru aventură, însă femeia ar fi aşteptat momentul răzbunării. În aprilie ar fi obţinut inclusiv un ordin de protecţie provizoriu împotriva milionarului.

Femeia şi tatăl ei au ajuns în custodia poliţiştilor. Sunt cercetaţi pentru furt calificat cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată, dar şi pentru conducerea unei maşini fără permis valabil, în timpul furtului din Corbeanca.