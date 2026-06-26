Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Buşoi, a semnat vineri, la Luxemburg, acordul tripartit pentru stocarea energiei, în cadrul reuniunii miniştrilor Energiei din Uniunea Europeană.

Acord european pentru stocarea energiei, semnat la Luxemburg. Buşoi: Va aduce preţuri mai stabile - Facebook/ Cristian Buşoi

"Am semnat astăzi, alături de miniştrii energiei din statele Uniunii Europene, acordul tripartit privind stocarea energiei. Acest acord sectorial tripartit, cu aplicare imediată în perioada 2026-2028, urmăreşte consolidarea capacităţii de stocare pentru o mai bună integrare a surselor regenerabile de energie, reducerea limitării producţiei (curtailment) şi asigurarea unor preţuri mai mici şi mai stabile pentru consumatori", a scris Cristian Buşoi într-o postare pe Facebook.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Conform secretarului de stat, acordul vizează şi stimularea electrificării şi creşterea competitivităţii industriei şi a companiilor.

Astfel, se estimează că până în 2030 sunt necesare capacităţi de stocare de aproximativ 200 GW pentru a răspunde nevoilor sistemului energetic european, comparativ cu circa 55 GW de capacitate de stocare instalată la începutul anului 2026.

"Realizarea acestui obiectiv va necesita dezvoltarea unor tehnologii diverse de stocare, capabile să răspundă diferitelor intervale de timp, fie ca soluţii independente, fie integrate cu sursele regenerabile de energie atunci când acestea sunt eficiente din punct de vedere economic", a mai scris Buşoi.