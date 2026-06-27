Valul de căldură care a topit Europa ajunge şi la noi. Meteorologii au emis primul cod roşu de vara aceasta care include, pentru prima dată în istoria măsurătorilor, şi zonele din nordul ţării. Se anunţă peste 40 de grade Celsius la umbră, dar valul de aer fiebinte din Sahara a început să facă aerul irespirabil.

Peste tot în ţară a fost insuportabil de cald, dar cele mai mari temperaturi au fost în sud: 42 de grade Celsius.

"Stai pur şi simplu în maşină şi te coci", spune o persoană.

La Cluj-Napoca a fost cod portocaliu de caniculă şi o căldură ca în luna lui cuptor. Oamenii nu au mai putut să stea în casele cu pereţi încinşi. Au ieşit să se răcorească în apele Someşului.

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"Stau un pic în apă, stau puţin la soare. Apa este buna, este perfectă. Cand mă supraincălzesc, intru în apă, stau cinci minute, vin înapoi", spune un localnic.

"Încercăm să ne răcorim cu ceea ce avem la îndemână, cum ar fi plaja de aici", menționează alt localnic.

Cum e vremea în capitală

La Bucureşti, dogoarea s-a simţit la orice pas, amplificată de asfaltul şi betonul oraşului.

"Aici, în centrul Bucureştiului, simţi că te topeşti. Temperatura resimţită ajunge şi la 38 de grade Celsius. Oamenii se opresc din drum la duşuri stradale ca să se răcorească puţin", explică Marko Pavlovici, reporter Observator.

Pe străzile încinse la 50 de grade Celsius, aproape, trecătorii au căutat răcoarea şi în fântâni când evantaiele nu au mai făcut faţă.

"M-am răcorit puţin, asta e, trebuie să ne şi răcorim. Mulţumim că este apa asta aici, aşa", menţionează o persoană.

"Merg pe la umbră că dacă merg pe la soare mi se face rău pur și simplu", spune o femeie.

"E groaznic. De obicei umblu cu o sticlă de un litru după mine că nu pot altfel"

"E mai cald decât ar trebui pentru perioada asta", spun oamenii.

De miercuri, în Bucureşti se vor deschide 70 de adăposturi anticaniculă în instituţii publice unde trecătorii găsesc apă de băut, camere cu aer condiţionat şi ajutor medical la nevoie. Lista acestor puncte o găseşti pe site-ul nostru observatornews.ro

La Sibiu, unde au fost 35 de grade Celsius, autorităţile au instalat mai multe dozatoare de apă în mai multe puncte din oraş.

"Este o idee foarte bună mai ales în faţă la instituții să fie instalate genul ăsta, cu apă, pentru vizitatori, pentru trecătorii din Piaţa Mare", spune o persoană.

Ce avertizează meteorologii

De mâine temperaturile cresc şi mai mult. 15 judeţe din Transilvania, Crişana, Maramureş, Moldova intră sub cod roşu de caniculă. Meteorologii avertizează că valul de căldură va doborî toate recordurile.

"Putem spune că toată ţara va fi cuprinsă de inima acestui val de căldură aproape pentru că temperaturile vor ajunge frecvent să depăşească 38 de grade şi vom avea destul de multe valori în jurul a 40 de grade", explică Oana Păduraru, meteorolog ANM.

Meteorologii ar putea prelungi codul roşu de caniculă şi la începutul săptămânii viitoare.