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Video Românii fug de caniculă la mare. Peste 80.000 de turiști sunt așteptați pe litoral

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Andreea Filip | Timp citire: 1 minut
Publicat la 27.06.2026, 13:39 | Modificat la 27.06.2026, 13:58

Canicula a pus stăpânire pe aproape toată țara, iar litoralul nu a fost ocolit de temperaturile ridicate. Sub cod galben de căldură, țărmul Mării Negre rămâne una dintre cele mai căutate destinații de weekend, mai ales pentru cei care vor să se răcorească în apă, astfel că peste 80.000 de turiști sunt așteptați pe litoral în aceste zile.

Mulți au profitat și de ultimul weekend cu tarife reduse la cazare. În stațiunea Eforie Nord, una dintre cele mai aglomerate din această perioadă, plaja pare neîncăpătoare pentru toți cei care au ales să își petreacă vacanța aici.

Canicula din țară i-a adus pe români la mare, iar printre cele mai căutate stațiuni se numără Mamaia, Eforie Nord, Costinești, dar și sudul litoralului, preferat de familii și de cei care aleg sejururi all inclusive. Gradul de ocupare este de 70–90%, potrivit operatorilor din turism, care estimează un flux de aproximativ 80.000 de turiști în acest weekend.

Pe litoral, turiștii au la dispoziție numeroase activități, de la jet ski și parasailing până la parcuri acvatice, iar seara restaurantele organizează evenimente cu muzică live.

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Andreea Filip
Andreea Filip
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