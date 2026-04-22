O familie din Italia plănuise să-şi petreacă vacanţa în Cracovia, Polonia, dar a aterizat... în Craiova, România. Cum s-a ajuns aici? O greșeală simplă de rezervare, din cauza numelor asemănătoare ale celor două orașe.

O familie din Italia şi-a cumpărat bilete de avion pentru Cracovia, dar a aterizat la Craiova - Shutterstock

Povestea a devenit virală după ce a fost publicată pe grupul de Facebook "Visitare Cracovia". Totul a început pe aeroportul din Bari, la poarta A8, unde familia era convinsă că pleacă spre Cracovia. Abia după aterizare și-au dat seama că au ajuns, de fapt, în Craiova - un important oraş din sudul României. "Greșeala ne aparține", au recunoscut ei, explicând că au selectat din greșeală destinația.

Între timp, în Cracovia îi așteptau tururi deja rezervate și o cazare plătită, însă planurile au trebuit schimbate complet. În plus, totul s-a întâmplat într-o zi de vineri 17, considerată de mulți cu ghinion, scrie presa italiană.

Cu toate acestea, familia s-a amuzat copios pe seama acestei aventuri. Sute de comentarii au apărut rapid, de la oameni care aproape au făcut aceeași greșeală, până la alții care au recunoscut că au verificat de mai multe ori biletele tocmai pentru a evita o astfel de situație.

Articolul continuă după reclamă

Cazul nu este unul izolat. Pe rețelele sociale circulă frecvent recomandări pentru turiști: să verifice atent codul aeroportului și destinația înainte de a confirma rezervarea. Între Cracovia și Craiova, diferența de doar câteva litere poate schimba complet planurile de vacanță.

Partea bună? Familia nu s-a lăsat descurajată și a decis să se bucure de experiență. Au descoperit orașul Craiova, au vizitat Parcul Romanescu, unul dintre cele mai mari din Europa, și Parcul Englez, mai mic, dar la fel de frumos. Au încercat și bucătăria locală, lăudând în special desertul tradițional "papanaşi", pe care spun că merită să-l faci și acasă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă aşeptaţi să crească euro în următoarele zile? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰