O persoană a murit, după ce o maşină a intrat într-un grup de oameni în Melbourne. Șoferul ar fi fost arestat

O anchetă a poliției este în desfășurare după ce o mașină a lovit un grup de persoane în Melbourne, ucigând un pieton și rănind grav un altul, au anunțat autoritățile sâmbătă.

O persoană a murit, după ce o maşină a intrat într-un grup de oameni în Melbourne. Şoferul a fost arestat - Hepta

Poliția a declarat într-un comunicat că mașina a intrat pe bordură și a lovit doi pietoni cu puțin înainte de ora 17:00, ora locală. O arestare a fost efectuată la fața locului, a adăugat poliția, conform Reuters.

"Circumstanțele coliziunii nu au fost încă stabilite, iar ancheta este în curs de desfășurare", a declarat poliția într-un comunicat.

Incidentul a avut loc la locul de desfășurare a evenimentului Supanova Comic Con și Gaming, conform relatărilor din presă.

Articolul continuă după reclamă

Ştire în curs de actualizare.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că vom avea alt premier săptămâna viitoare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰