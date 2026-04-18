O persoană a murit, după ce o maşină a intrat într-un grup de oameni în Melbourne. Șoferul ar fi fost arestat
O anchetă a poliției este în desfășurare după ce o mașină a lovit un grup de persoane în Melbourne, ucigând un pieton și rănind grav un altul, au anunțat autoritățile sâmbătă.
Poliția a declarat într-un comunicat că mașina a intrat pe bordură și a lovit doi pietoni cu puțin înainte de ora 17:00, ora locală. O arestare a fost efectuată la fața locului, a adăugat poliția, conform Reuters.
"Circumstanțele coliziunii nu au fost încă stabilite, iar ancheta este în curs de desfășurare", a declarat poliția într-un comunicat.
Incidentul a avut loc la locul de desfășurare a evenimentului Supanova Comic Con și Gaming, conform relatărilor din presă.
Ştire în curs de actualizare.
