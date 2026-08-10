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O profesoară în concediu medical de 17 ani refuză să se pensioneze ca să nu piardă salariul de 6.000 €

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 10.08.2026, 13:09 | Modificat la 10.08.2026, 13:19

O situație neobișnuită a ieșit la iveală într-o școală din Duisburg, Germania. O profesoară în vârstă de 62 de ani este în concediu medical de aproape 17 ani, dar a continuat să primească salariu. Autorităţile au decis să o pensioneze, însă femeia a contestat decizia în instanţă. 

Profesoara a lucrat între 2003 și 2009 la un colegiu profesional din Wesel. Ulterior, a adus periodic certificate medicale cu un diagnostic psihiatric și nu s-a mai întors la catedră, dar a continuat să primească salariu... timp de 17 ani.

Actualul director al şcolii nici măcar nu ştia cum o cheamă. Potrivit grilei de salarizare, veniturile sale lunare se situau între aproximativ 5.050 și 6.170 de euro.

Situația a fost clarificată abia după ce profesoara a fost supusă unei examinări medicale oficiale. Medicul a decis că femeia nu îşi mai poate relua activitatea în următoarele șase luni. Aşa că s-a luat decizia ca profesoara să fie pensionată.

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După decizie, veniturile i-au scăzut cu aproape 2.000 de euro pe lună, aşa că a dat în judecată autorităţile care au decis să o pensioneze. 

În perioada în care a stat în concediu medical, femeia a lucrat ca homeopat şi au creat chiar şi o cremă de mâini, cu care a câştigat şi un premiu de 5.000 de euro, scrie Bild.

Redactia Observator
Redactia Observator
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