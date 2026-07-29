Mandat de arestare emis de FSB pentru șeful Telegram. Rusia îl acuză că ajută serviciile speciale ucrainene

Fondatorul Telegram, Pavel Durov, este vizat de noi acuzații venite din Rusia. Serviciul Federal de Securitate (FSB) susține că platforma ar fi facilitat activități teroriste și a anunțat că a emis un mandat internațional de arestare pe numele acestuia.

Şeful Telegram, Pavel Durov, pus sub acuzare de FSB. Rusia îl acuză că a ajutat serviciile speciale ucrainene - Sursa: Profimedia

FSB a declarat că acuzațiile se referă la eșecul Telegram de a elimina materialele ''utilizate de serviciile speciale ucrainene și de organizațiile teroriste și extremiste pentru a pregăti și coordona acte de sabotaj și terorism, crime în masă și operațiuni de fraudă cibernetică în Federația Rusă'', relatează Reuters și AFP, citate de Agerpres.

Nu a existat niciun comentariu imediat din partea lui Durov, care se află în prezent în Franța, sau a Telegram.

Mai exact, FSB acuză aplicația de mesagerie Telegram că nu a eliminat un bot de dating popular folosit, potrivit Moscovei, de serviciile speciale ucrainene pentru a antrena tineri ruși ''în activități teroriste și de sabotaj''.

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Conform comunicatului FSB, 46 de cetățeni ruși cu vârste cuprinse între 12 și 22 de ani, care au folosit botul Leo Match, interzis în Rusia, au fost arestați din iulie 2025 în diferite regiuni rusești pentru agresarea ofițerilor de aplicare a legii și sabotarea infrastructurii energetice și de transport.

Toți au fost contactați prin intermediul Leo Match de către agenți ai serviciilor speciale ucrainene care s-au dat drept tinere femei pentru a-i presa să agreseze agenți de poliție și să incendieze site-uri de infrastructură, susține FSB.

Telegram, o aplicație de mesagerie criptată, fondată în 2013, afirmă că are peste 1 miliard de utilizatori și este folosită pe scară largă atât de Rusia, cât și de Ucraina.

Rusia a încercat în repetate rânduri să restricționeze utilizarea Telegram în ultimii ani, promovându-și propriul serviciu de mesagerie MAX, susținut de stat.

Durov, născut în Rusia, dar care deține acum pașapoarte ale Emiratelor Arabe Unite și ale Franței, a fondat echivalentul rusesc al Facebook, VKontakte, înainte de a-și vinde restul de acțiuni în 2014, pe fondul presiunilor autorităților ruse.

În urma unei arestări dramatice la debarcarea dintr-un avion în august 2024, Pavel Durov, care a devenit cetățean francez în 2021, a fost pus sub acuzare acum doi ani în Franța pentru o serie de infracțiuni de crimă organizată. Autoritățile franceze îl acuză în principal că nu a acționat împotriva diseminării de conținut infracțional pe aplicația sa de mesagerie, potrivit AFP.

El este supus unei supravegheri judiciare stricte, care îi interzice să părăsească Franța fără autorizația autorităților. Durov neagă orice faptă ilegală.