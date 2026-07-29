Zelenski, despre Putin: Pierde 30.000 de soldaţi pe lună, dar refuză să încheie războiul

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a mărturisit în timpul vizitei sale la Washington, că preşedintele Rusiei refuză să încheie războiul în care pierde 30.000 de soldaţi pe lună, spunând că "iniţiativa nu mai este în mâinile lui Putin", potrivit Agerpres .

"Noi cerem zilnic să înceteze acest război, cel puţin pentru a negocia un armistiţiu pe o anumită perioadă şi a le da diplomaţilor posibilitatea să negocieze. Dar (preşedintele rus Vladimir) Putin nu vrea. (...) De aceea trebuie să reacţionăm, să fim duri, să fim puternici. Nu doar noi. Contăm pe sancţiuni", a spus Zelenski.

ONU declară că iunie a fost luna cu cele mai multe victime civile ucrainene din aprilie 2022 până acum. Rusia şi-a intensificat atacurile cu rachete balistice, greu de interceptat. În iulie, ucrainenii au reuşit să intercepteze doar 35 de rachete balistice şi anti-navă din cele 120 lansate de ruşi. Ca termen de comparaţie, AFP menţionează estimări ale unor experţi conform cărora în întreg anul 2024 Rusia a folosit între 250 şi 320 de rachete balistice.

Care este prioritatea lui Zelenski

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Înainte de a fi primit marţi la Casa Albă de preşedintele american Donald Trump, liderul de la Kiev a afirmat că pentru el "prioritatea absolută" este apărarea împotriva rachetelor balistice. După întrevedere, el a afirmat că Trump a acceptat să acorde Ucrainei licenţa pentru producţia internă a rachetelor interceptoare PAC-3 pentru bateriile antiaeriene Patriot, singurele arme defensive eficiente împotriva rachetelor ruseşti.

În acelaşi timp, un înalt responsabil ucrainean a declarat pentru AFP că Moscova intenţionează să desfăşoare în apropierea frontierei cu Ucraina şi mai multe lansatoare de rachete şi aşteaptă noi livrări de astfel de arme din Coreea de Nord.