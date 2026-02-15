O țară mizează pe roboți pentru a face față declinului demografic

Rata natalității din China a ajuns la cel mai scăzut nivel din istorie, iar acest lucru ridică tot mai multe semne de întrebare cu privire la viitorul economic al țării. Pe măsură ce tot mai puțini copii se nasc, forța de muncă se restrânge, iar numărul pensionarilor crește rapid. Autoritățile au încercat aproape tot: stimulente financiare, reduceri de taxe, facilități pentru căsătorii și diverse beneficii pentru familii. Cu toate acestea, trendul descendent continuă, iar provocarea demografică devine tot mai greu de ignorat, scrie CNN .

China încearcă să compenseze scăderea natalității și îmbătrânirea rapidă a populației printr-o accelerare masivă a automatizării și utilizării roboților, pentru a-și menține economia competitivă. În timp ce populația activă scade, Beijingul își pune tot mai multe speranțe în tehnologie. Autoritățile privesc automatizarea și inteligența artificială ca pe o soluție pentru a menține economia în mișcare, chiar și cu mai puțini angajați.

Liderul chinez Xi Jinping a susținut intens modernizarea și robotizarea industriei prin strategia "Made in China 2025", lansată în 2015, un plan ambițios de transformare a țării într-o forță tehnologică.

Specialiștii avertizează însă că, fără reforme serioase, dezechilibrul dintre scăderea populației și presiunea economică ar putea duce la probleme majore, de la tensiuni în sistemul de pensii și creșterea costurilor medicale, până la erodarea încrederii în instituții. Automatizarea poate ajuta, dar nu poate anula complet efectele îmbătrânirii populației.

China, cea mai mare piață de roboți industriali din lume

China este deja cea mai mare piață de roboți industriali din lume și găzduiește peste jumătate dintre roboții instalați global în 2024, potrivit International Federation of Robotics. În fabrici ultramoderne, unde producția se desfășoară aproape fără intervenție umană, roboții sudează, asamblează și verifică produse precum mașini electrice sau panouri solare.

Investițiile merg și mai departe, spre dezvoltarea roboților umanoizi: peste 140 de companii activează deja în acest domeniu. Pe lângă industrie, autoritățile văd în aceste tehnologii o posibilă soluție și pentru îngrijirea unei populații care îmbătrânește rapid.

Potrivit estimărilor ONU, persoanele vârstnice reprezintă deja 23% din populație și ar putea depăși 50% până în 2100. Într-o societate în care generația copilului unic trebuie să își susțină singură părinții, roboții ar putea deveni un sprijin în activitățile zilnice sau chiar în îngrijirea medicală.

Totuși, această tranziție tehnologică vine cu riscuri. Pe termen scurt, multe locuri de muncă ar putea dispărea, specialiștii estimează că până la 70% din sectorul manufacturier ar putea fi afectat de automatizare. De aceea, guvernul este presat să investească masiv în recalificare, educație și întărirea sistemelor de protecție socială.

Pe termen lung, totul se reduce la o cursă contra cronometru: dacă tehnologia va reuși să țină pasul cu declinul demografic. De acest echilibru va depinde stabilitatea economică a Chinei și ambiția ei de a deveni o putere tehnologică autosuficientă.

