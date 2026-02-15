Imagini incredibile vin şi din Italia. Într-un supermarket din Bergamo, un român a încercat să răpească o fetiţă de un an şi jumătate. Camerele de supraveghere au filmat scenele de groază. Bărbatul a încercat să smulgă copilul din mâna mamei, chiar în momentul în care cele două ieşeau pe uşile magazinului.

El a fost oprit de reacţia rapidă a părinţilor şi imobilizat de angajaţii magazinului. Este vorba despre o persoană fără adăpost, fără antecendente penale, care a ajuns acum în arestul poliţiei. Agresorul în vârstă de 37 de ani a fost acuzat de tentativă de răpire şi de agresiune gravă pentru că fetiţa a suferit o fractură de femur în timpul incidentului.

Filmul incidentului din Bergamo

Este sâmbătă, în jurul orei 13:00. O mamă, un tată și fiica lor de un an și jumătate ies dintr-un supermarket din Bergamo. La ușă, dau peste un bărbat care, fără ezitare, o apucă violent pe fetiță de picioare și încearcă să o ia cu ea. Din fericire, reacția rapidă a părinților și ajutorul angajaților supermarketului au împiedicat răpirea: tatăl l-a oprit pe bărbat, în timp ce mama își ținea fiica în brațe.

Românul are 37 de ani, locuia pe străzi şi nu avea antecedente penale. Imaginile de pe camerele de supraveghere ale supermarketului au permis autorităților să reconstituie evenimentele și să-l acuze pe bărbat de tentativă de răpire a unui minor și agresiune gravă, deoarece, în încăierare, copilul a suferit o fractură de femur, așa cum au relevat testele medicale efectuate la spital.

Ţipete sfâşietoare

„Făceam cumpărături când am auzit țipătul cu adevărat sfâșietor al unei femei. M-am apropiat și am văzut un bărbat îmbrăcat în haine uzate, întins pe jos, cu capul în mâini, înconjurat de șase sau opt angajați ai supermarketului”, a declarat un martor.

Bărbatul a fost imediat imobilizat, grație intervenției tatălui său, care se prăbușise în gălăgie. Un medic care făcea cumpărături a intervenit și el imediat. Bărbatul nu cunoştea familia şi a acționat complet întâmplător. Bărbatul a fost reţinut şi urmează să fie interogat de judecătorul de anchetă preliminară în următoarele ore.

