Caz halucinant în Tulcea. O tânără de 24 de ani şi partenerul ei de viaţă au fost reţinuţi, după ce copilul lor de numai trei ani a fost găsit mort în casă, cu vânătăi pe corp. Cei doi ar fi plănuit să nu anunţe autorităţile şi să îngroape trupul fără viaţă al copilului chiar în curtea casei.

15.02.2026 , 09:15
Vecinii susțin că mama copilului şi concubinul ei obișnuiau să consume des alcool împreună, inclusiv în prezența copilului de numai 3 ani.

Joi seară ar fi băut peste măsură, iar partenerul femeii, care nu este şi tatăl copilului, l-ar fi bătut cu un făraș metalic pe cel mic, până când arma crimei s-a rupt în mâinile agresorului. Politiștilor le-ar fi spus, însă, că făraşul a fost distrus de un scaun, care a căzut peste el şi l-a rupt.

Tatăl individului a descoperit tragedia. L-a găsit pe copil vânăt în pat, cu urme de lovituri pe față.

Moarte suspectă 

"Dimineaţă când am intrat l-am găsit mort.  În pat, mort. Şi m-am uitat mai bine la el şi avea buzele negre şi pete galbene pe obraz şi ei dormeau în partea cealaltă", a declarat tatăl concubinului.

Vecinii au fost cei care au anunţat poliţia. Părinţii susţin că nu ştiau că trebuie să anunţe autorităţile după ce le-a murit copilul. Mai mult, ar fi plănuit inclusiv să îl îngroape în curtea casei.

"Când i-am anunţat, anunţati poliţia, vedeţi ce faceţi şi nu mai ştiu...", mai spune tatăl concubinului.

Întrebat de ce nu a anunţat poliţia, concubinul a răspuns: "Ne-a fost frică".

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru moarte suspectă şi aşteaptă raportul medicilor legişti pentru a afla cauza morţii copilului.

