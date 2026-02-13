Fraudă de 10 milioane de euro la Luvru: bilete refolosite ani la rând pentru grupuri de turiști chinezi

Fraudă cu bilete la Luvru în valoare de 10 milioane de euro. Mai mulți ghizi turistici, împreună cu doi angajați ai muzeului, sunt suspectați că au reutilizat aceleași bilete de intrare pentru mai mulți turiști, în special grupuri de vizitatori chinezi. Practic, un bilet era folosit de mai multe ori pentru persoane diferite, fără să fie plătite intrări noi. Anchetatorii cred că rețeaua ar fi introdus chiar și până la 20 de grupuri pe zi, timp de mai mulți ani. O parte din banii obținuți ar fi fost investiți în imobiliare, inclusiv în Dubai. Poliția a arestat nouă persoane și a confiscat aproape un milion de euro în numerar și alte sume din conturi bancare.

Poliţia franceză a arestat nouă persoane într-o anchetă legată de o fraudă cu bilete la Muzeul Luvru, care ar fi putut costa cel mai vizitat muzeu din lume aproximativ 10 milioane de euro, a anunţat vineri biroul Procuraturii din Paris,

Bilete reutilizate și bani investiți în imobiliare

Printre persoanele aflate în custodia autorităţilor franceze se află doi angajaţi de la Luvru, mai mulţi ghizi şi o persoană considerată a fi organizatorul schemei de fraudare. Poliţia a confiscat, de asemenea, aproape 1 milion de euro în numerar şi aproape 500.000 de euro ascunşi în conturi bancare.

Este cel mai nou episod din seria scandalurilor recente prin care a trecut celebrul muzeu parizian, inclusiv un jaf spectaculos de bijuterii, o infiltraţie care a avariat cărţi străvechi şi greve ale angajaţilor. Conducerea instituţiei este sub o presiune imensă.

Investigaţia Poliţiei franceze a început după ce angajaţi de la Luvru au semnalat în decembrie 2024 prezenţa a doi ghizi chinezi care erau suspectaţi că aduceau grupuri de turişti chinezi în muzeu prin reutilizarea de către persoane diferite a unor bilete de intrare ce ar fi trebuit să fie unice.

Cum funcţiona schema biletelor refolosite la Luvru

După mai mult de un an de verificări, Poliţia a identificat o întreagă reţea de fraudatori, care ar fi permis un acces fraudulos pentru grupuri de până la 20 de turişti pe zi, timp de peste un deceniu, în timp ce i-au mituit pe unii dintre angajaţii de la Luvru. Reţeaua este suspectată că ar fi investit veniturile astfel obţinute în tranzacţii imobiliare în Franţa şi în Dubai.

Biroul Procuraturii din Paris a dezvăluit că reţeaua a repetat acelaşi tip de fraudă cu bilete şi la Palatul Versailles, însă nu a furnizat detalii suplimentare despre această speţă separată.

"Muzeul Luvru se confruntă cu o reapariţie şi diversificare a fraudelor cu bilete", a declarat o purtătoare de cuvânt a instituţiei. Ca reacţie, conducerea muzeului a alcătuit un plan pentru a preveni înşelătoriile şi pentru pedepsirea fraudatorilor, a adăugat ea.

Muzeul Luvru a crescut preţurile biletelor cu 45%

Un purtător de cuvânt de la Palatul Versailles nu a dorit deocamdată să facă declaraţii pe această temă. Luna trecută, Muzeul Luvru a crescut preţurile biletelor cu 45% pentru turiştii din afara Uniunii Europene pentru a contribui la redresarea situaţiei financiare a instituţiei.

