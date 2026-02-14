Un nou val de frig, de luni. ANM anunţă ninsori în aproape jumătate din ţară

De luni sunt anunţate ploi în cea mai mare parte a ţării, iar la munte acestea vor fi sub formă de lapoviţă şi ninsoare. Va mai ninge în Moldova, Transilvania, Maramureş şi Dealurile de Vest. De asemenea, vremea se va răci accentuat, începând de duminică, mai ales jumătatea de nord a ţării, apoi şi în rest, anunţă ANM.

Potrivit ANM, până luni dimineaţă, vor fi precipitaţii în general moderate cantitativ şi se vor acumula 10...15 l/mp şi izolat 20...30 l/mp. "Precipitaţiile vor fi mai ales sub formă de ploaie, iar la munte treptat vor predomina ninsorile şi se va depune strat nou de zăpadă (în special la altitudini de peste 1500 m), de 10...15 cm şi izolat în jurul a 20 cm", a transmis ANM.

Meteorologii anunţă că, pe parcursul zilei de duminică (15 februarie) şi în noaptea de duminică spre luni (15/16 februarie), ninsori şi lapoviţă vor fi şi în Moldova, local în Transilvania, Maramureş şi Dealurile de Vest, unde se va depune strat de zăpadă în general de 5...8 cm.

Pe alocuri se va forma gheţuş. "Temporar vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a ţării, cu viteze în general de 40...60 km/h. Vremea se va răci accentuat, duminică (15 februarie), în jumătatea de nord a ţării, apoi şi în rest", mai anunţă meteorologii.

Cod galben de vânt în Dobrogea şi estul Munteniei