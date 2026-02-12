La doar câteva săptămâni după o epurare dramatică a generalilor de vârf din China, CIA se mobilizează pentru a valorifica orice discordie rezultată cu un nou videoclip public care vizează potențialii informatori din armata chineză.

SUA încearcă să convingă oficiali militari chinezi să devină informatori prin materiale publicate pe Youtube - Profimedia

Agenția de spionaj americană a difuzat joi videoclipul care înfățișează un ofițer militar chinez de nivel mediu dezamăgit, în cel mai recent pas al SUA într-o campanie de intensificare a strângerii de informații umane asupra rivalului strategic al Washingtonului, relatează Reuters.

Acest material urmează un efort similar în luna mai a anului trecut, care s-a concentrat pe figuri fictive din cadrul Partidului Comunist Chinez, aflat la guvernare, care a oferit instrucțiuni detaliate în limba chineză despre cum să pot fi contactate în siguranță serviciile de informații americane.

Directorul CIA, John Ratcliffe, a declarat într-o declarație că videoclipurile agenției au ajuns la mulți cetățeni chinezi și că va continua să ofere oficialilor guvernului chinez "o oportunitate de a lucra împreună pentru un viitor mai luminos".

Luna trecută, ministerul chinez al apărării a anunțat că Zhang Youxia, comandant secund sub conducerea lui Xi în calitate de vicepreședinte al Comisiei Militare Centrale (CMC), este în curs de anchetă, fiind cea mai importantă revocare a unui lider militar chinez de rang înalt din ultimele decenii.

Scurtul videoclip al CIA postat pe canalul său de YouTube a părut menit să exploateze consecințele politice interne din represiunea Beijingului împotriva corupției militare, care a lovit eșaloanele superioare ale Armatei de Eliberare a Poporului (PLA).

"Oricine are calități de conducere este obligat să fie supus suspiciunii și eliminat fără milă", spune ofițerul fictiv din videoclip în mandarină.

"Puterea lor este construită pe nenumărate minciuni", spune el, referindu-se la superiori.

CIA a spus că are încredere că campania online pătrunde "Marele Zid Firewall" din China și ajunge la publicul vizat.

"Videoclipurile noastre din trecut au ajuns la milioane de oameni și au inspirat noi surse", a declarat un oficial CIA pentru Reuters sub condiția anonimatului, fără a oferi detalii.

CIA a investit masiv în contracararea Chinei și a încercat să-și reconstruiască rețeaua de spionaj în țară după ce Beijingul și-a paralizat raza de acțiune prin uciderea sau întemnițarea a numeroase surse americane în perioada 2010-2012, potrivit rapoartelor.

Oficialii americani spun că agențiile de spionaj ale Chinei au lucrat neobosit pentru a recruta actuali și foști angajați din SUA, iar în ultimii ani Beijingul a publicat relatări despre ceea ce spune că sunt rețele de spionaj americane pe care le-a descoperit în China.

Jocurile de spionaj cu mize mari fac parte dintr-o rivalitate militară și tehnologică în creștere, pe care mulți observatori o consideră a fi o nouă formă de război rece.

