China a afirmat vineri că va lua "toate măsurile necesare" împotriva tentativelor străine de spionaj, în urma publicării de către CIA a unei înregistrări video în limba mandarină care viza recrutarea de ofiţeri.

SUA vrea să racoleze oficiali militari chinezi prin clipuri pe Youtube. China ameninţă cu "măsurile necesare" - Profimedia

Cele mai mari două economii ale lumii se acuză reciproc cu regularitate de spionaj.

Agenţia americană de informaţii şi-a declarat public intenţia de a recruta spioni în China. CIA a publicat joi un videoclip pe canalul său de YouTube care vizează membri nemulţumiţi ai armatei chineze.

"China va lua toate măsurile necesare pentru a contracara ferm eforturile de infiltrare şi destabilizare lansate din străinătate de către forţe antichineze şi pentru a-şi apăra cu fermitate suveranitatea, securitatea şi interesele în materie de dezvoltare", a reacţionat vineri Lin Jian, un purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe.

"Forţele ostile Chinei nu îşi vor atinge obiectivele", a subliniat el în timpul unei conferinţe de presă.

Înregistrarea video difuzată de CIA prezintă un ofiţer chinez fictiv care decide să contacteze agenţia americană de informaţii după ce a ajuns la concluzia că "singurul lucru pe care liderii îl protejează sunt propriile interese" şi că "puterea lor se bazează pe nenumărate minciuni".

Ea îl înfăţişează pe ofiţer acasă cu familia sa, trecând apoi cu maşina pe lângă un punct de control pe o ploaie torenţială, înainte de a lua un laptop şi de a începe să tasteze, declarând în acelaşi timp: "Alegerea acestei căi este modul meu de a lupta pentru familia şi ţara mea".

Textul în chineză care însoţeşte clipul încurajează scurgerea de informaţii referitoare la lideri chinezi şi oficiali de rang înalt, precum şi din alte domenii.

"Aveţi informaţii despre lideri chinezi de rang înalt? Sunteţi ofiţer sau aveţi legături cu armata? Lucraţi în domeniul informaţiilor, diplomaţiei, economiei, ştiinţei sau tehnologiei avansate sau aveţi conexiuni cu persoane care lucrează în aceste domenii?", se arată în text.

"Vă rugăm să ne contactaţi. Vrem să ştim adevărul", adaugă textul.

CIA a publicat deja mai multe videoclipuri anul trecut care, potrivit directorului său, John Ratcliffe, vizau "recrutarea de oficiali chinezi pentru a ajuta Statele Unite".

Publicarea noului videoclip are loc la câteva zile după înlăturarea celui mai puternic general chinez, Zhang Youxia, suspectat de "încălcari grave ale disciplinei şi legii", un eufemism comun pentru corupţie.

