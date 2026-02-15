"Sarajevo Safari". O româncă misterioasă, printre lunetiştii care vânau civili şi copii pentru 100.000 euro

Istoria se dovedeşte înfiorătoare. La 30 de ani de la scandalul internațional cunoscut sub denumirea de "Sarajevo Safari", cazul revine în atenţie. Este cel mai mare asediu asupra unei capitale din istoria modernă, în care peste 10.000 de persoane au fost ucise. Personaje-cheie erau lunetiştii, care împușcau, la întâmplare, oameni pe străzi, inclusiv copii, exact ca într-un safari. Iar acum, aflăm din presa internaţională că şi o româncă, momentan, o figură necunoscută, a participat la orori. Alături de ea, străini, care dădeau bani grei ca să ucidă. Iar apoi, sărbătoreau crimele.

"Îmi amintesc de o femeie din România, care a ucis cu siguranță mai mult de 10 oameni". Declaraţia îi aparţine fostului şef al Poliţiei din Sarajevo, actual membru al parlamentului din Bosnia. Bărbatul conducea o echipă de anti-lunetişti în perioada asediului oraşului Sarajevo, unul dintre cele mai sângeroase momente ale Războiului din Bosnia, dintre anii 1992 și 1996.

"Ucideau ziua, apoi petreceau noaptea"

Turiştii lunetişti din Sarajevo "ucideau copii ziua, apoi petreceau noaptea". Mărturia a fost făcută la un post regional şi citată, apoi, de publicaţia britanică The Times într-un amplu material, în care se vorbeşte despre controversa "Sarajevo Safari". Pe lângă românca a cărei identitate nu a fost făcută publică, străinii implicați proveneau din Marea Britanie, Italia, Statele Unite și Rusia. Aceștia ajungeau să plătească sârbilor bosniaci chiar şi 100.000 de euro pentru a putea împușca civili în timpul asediului. Preţul creştea în cazul femeilor însărcinate sau copiilor.

"După vânătoare, un local era golit pentru a le face loc. Au mâncat carne de porc și miel la cuptor. Sărbătoreau uciderea oamenilor. Nu-mi pot imagina cum poți trăi după uciderea unui copil", a declarat un martor.

Ce este "turismul de război"

Aşa a apărut conceptul de turism de război. "Martorii susţin că aceste excursii de turism de război au fost organizate din Trieste, Italia, participanţii fiind duşi la poziţii de lunetist cu vedere la Sarajevo de către membri ai armatei sârbe bosniace", spune jurnalistul Caper Barnes, jurnalist The Independent.

Vizat de acuzaţii este şi actualul preşedinte al Serbiei, Aleksandar Vučić. Acesta ar fi fost translator pentru lunetiștii străini, fiind pe atunci un membru al Partidului Radical Sârb de extremă dreapta. Vučić a negat însă orice implicare în 2021, dar un jurnalist de investigație croat a depus acum plângere împotriva lui la Milano. Acolo, procurorii italieni au deschis în luna noiembrie o anchetă în legătură cu cetățenii italieni implicaţi în uciderea oamenilor.

