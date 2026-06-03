Grecia are nevoie de mii de muncitori pentru a-şi salva recoltele. Soluţia ar putea veni din Egipt.

O ţară din Europa, iubită de români, angajează 5.000 de muncitori pentru a-şi salva recoltele - Shutterstock

Autorităţile elene recrutează 5.000 de muncitori sezonieri din Egipt pentru a acoperi deficitul tot mai mare de forţă de muncă din agricultură. Măsura vine într-un moment critic pentru fermierii greci, care se confruntă cu lipsa lucrătorilor pentru recoltarea cireşelor, piersicilor, măslinelor, fructelor kiwi şi citricelor, scrie Greek Reporter.

Soluţia ar putea veni din Egipt, unde mii de muncitori aşteaptă aşteaptă să fie recrutaţi pentru sezonul agricol. Programul face parte dintr-un acord bilateral semnat între cele două ţări în urmă cu trei ani, dar care abia acum a fost pus în aplicare.

Planul prevede ca muncitorii să poată fi mutaţi în diferite regiuni ale ţării, în funcţie de calendarul recoltelor. Astfel, aceştia ar putea lucra pe rând în livezi de cireşi şi piersici, la culesul măslinelor sau în plantaţiile de kiwi şi citrice.

Articolul continuă după reclamă

Permisele de muncă vor avea o durată de până la nouă luni, cu posibilitatea extinderii colaborării pe termen mai lung. În paralel, autorităţile analizează soluţii pentru asigurarea unor condiţii de cazare decente pentru lucrătorii veniţi din Egipt.