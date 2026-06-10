Un nou atac atribuit indirect războiului din Ucraina a lovit în inima aparatului militar rus. Un oficial de rang înalt din Ministerul Apărării, responsabil de aprovizionarea armatei cu muniții grele, a fost ucis într-o explozie produsă lângă Moscova. Incidentul are loc într-un moment în care Rusia se confruntă simultan cu o serie de atacuri asupra infrastructurii energetice, care afectează alimentarea cu combustibil în mai multe regiuni ale țării și în Crimeea ocupată.

Oficial militar rus de rang înalt, ucis într-un atentat cu mașină-capcană, lângă Moscova - Profimedia

Potrivit informațiilor apărute în presa rusă, explozia s-a produs în orașul Balașiha, din regiunea Moscovei. Victima a fost identificată drept Damir Davîdov, șeful direcției pentru rachete și artilerie din cadrul Ministerului rus al Apărării, scrie The Guardian.

Autoritățile ruse au descoperit ulterior o a doua mașină-capcană în sud-vestul Moscovei, care a fost detonată controlat de forțele de securitate. Atentatul se înscrie într-o serie de operațiuni care au vizat în ultimii ani oficiali implicați în efortul de război al Rusiei. În mai multe cazuri anterioare, serviciile ucrainene și-au asumat responsabilitatea sau au fost acuzate de Moscova că se află în spatele acestor acțiuni.

Atacurile ucrainene provoacă probleme cu combustibilul

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În paralel, autoritățile ruse se confruntă cu dificultăți tot mai mari în aprovizionarea cu combustibil în regiunile din sudul țării și în Crimeea ocupată. Guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratiev, a declarat că populația a început să cumpere carburant în exces, după ce mai multe atacuri ucrainene au afectat infrastructura energetică.

Un incendiu izbucnit la un depozit petrolier din Ust-Labinsk, în urma unui atac cu drone produs în weekend, a fost stins abia marți, după mai multe zile de intervenții. În regiunea Rostov, aflată la granița cu Ucraina, o dronă a provocat un nou incendiu la un rezervor de combustibil. Totodată, în regiunea Daghestan, o explozie la o conductă de gaze a declanșat un incendiu puternic într-o stație de distribuție. Alte atacuri cu drone au fost raportate în regiunea Samara, unde se află una dintre rafinăriile operate de compania petrolieră de stat Rosneft.