Un bărbat din Italia a înjunghiat un hoț, care încerca să îi spargă casa. Tâlharul, în stare gravă la spital

Un bărbat din Italia de 50 de ani a injunghiat un hoţ mascat, rănindu-l grav. Acesta a fost surprins încercând să îi spargă locuinţa bărbatului, din Sicilia. Spărgătorul, din Europa de Est originar, a încercat inițial să fugă, dar a fost prins de polițiști, potrivit Agerpres.

În incidentul din cursul dimineţii de vineri, proprietarul l-a rănit pe intrusul în vârstă de 37 de ani cu un cuţit de bucătărie în timpul unei altercaţii violente, au indicat surse citate de ANSA.

Spărgătorul, care ar fi originar din Europa de Est şi a încercat să fugă, fiind prins carabinieri la scurtă distanţă de locuinţă, a fost internat în stare gravă la spitalul din Caltagirone. Acesta este păzit de autorităţi, fiind arestat sub acuzaţia de furt prin efracţie şi agresiune agravată.

Dezbateri privind legitima apărare

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Potrivit ANSA, este probabil ca acest caz să alimenteze o dezbatere aprinsă privind legitima apărare şi dreptul victimelor de a riposta în faţa infracţiunilor, după ce Mario Roggero, un bijutier italian în vârstă de 72 de ani, a fost condamnat la 14 ani şi nouă luni de închisoare pentru că a împuşcat mortal doi hoţi şi a rănit un al treilea în timp ce aceştia fugeau după un jaf comis la magazinul său în 2021.

Situaţia lui Roggero, care a început executarea pedepsei săptămâna trecută, după ce Curtea Supremă a menţinut condamnarea, făcând-o definitivă, a stârnit consternare şi indignare generală în Italia. Duminică, însăşi şefa guvernului Giorgia Meloni a declara că pedeapsa primită de Roggero este "disproporţionată", iar mai mulţi membri ai guvernului au solicitat graţierea acestuia.