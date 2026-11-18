Sistemele americane cedează pe bandă rulantă. După avariile de la Microsoft, haosul din aviație și sistemele bancare blocate, defecțiunile lovesc acum chiar în instituțiile considerate până ieri impenetrabile. Infrastructura internă ultrasecretă de comunicații a Agenției Naționale de Securitate a fost indisponibilă timp de mai multe ore. Prin această rețea securizată circulă datele clasificate între angajații agenției.

Pană globală la Apple: milioane de utilizatori nu au putut face plăți prin Apple Pay. De ce s-a produs avaria - Sursa: Profimedia

Deocamdată, autoritățile exclud varianta unui atac informatic.

Aproape în același timp, au cedat și mai multe platforme online ale gigantului Apple. Milioane de utilizatori s-au lovit de erori și întreruperi, însă compania a reușit între timp să repornească serviciile. Oficial, acest lanț de avarii la nivel național este explicat prin infrastructura digitală uzată.

Totuși, tot mai mulți oameni privesc cu suspiciune seria de blocaje și se întreabă dacă nu cumva în spate se ascunde altceva. Secretarul de stat american Marco Rubio a venit cu o reacţie.

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"Primul lucru pe care vreau să-l clarific este că nu avem nicio dovadă, nu avem nicio indicaţie şi niciun motiv să credem că vreunul dintre aceste incidente este legat unul de celălalt. În al doilea rând, nu avem nicio dovadă sau vreun motiv să credem că oricare dintre aceste cazuri izolate are vreo legătură cu hackeri, criminali, alt stat naţional sau cu un actor rău intenţionat.", a declarat Marco Rubio, secretarul de stat american.