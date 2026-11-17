Ministerul de Externe rus a comunicat luni că a avertizat Franța în privința prezenței unor militari francezi în Ucraina, care în opinia Moscovei constituie o "participare direct" la conflict, transmite AFP, citată de Agerpres.

Rusia spune că Franţa participă direct la război prin trimiterea unor militari pe frontul din Ucraina - Profimedia

"Nu doar francezii, știm asta. Le-am transmis preocuparea noastră (...) Nu mai este vorba de un sprijin pentru Ucraina, ci despre o participare directă la război", a declarat presei ministrul de externe Serghei Lavrov. O sursă a AFP a explicat luni că în Ucraina sunt prezente de câteva luni efective franceze reduse, pentru instruirea militarilor ucraineni și asigurarea întreținerii unor echipamente. Informațiile respective le-au confirmat pe cele dezvăluite de postul de radio RFI.

Ce misiune au soldaţii francezi în Ucraina

Militarii francezi prezenţi în Ucraina nu desfăşoară şi nu participă direct la misiuni de luptă. Ei doar îi antrenează pe soldaţii ucraineni şi asigură mentenanţa echipamentelor. Dezvăluirea a fost făcută de RFI, iar Parisul nu a confirmat oficial această misiune.

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Potrivit investigației RFI, misiunea se numește "Volia" și este condusă de un general francez. Militarii francezi nu ar participa direct la luptele împotriva Rusiei. Rolul lor ar fi să instruiască soldați ucraineni și să întrețină echipamentele militare furnizate de Franța, precum tunurile Caesar, avioanele Mirage 2000 și rachetele de precizie, au declarat surse RFI, sub rezerva anonimatului.

Franța are deja o misiune militară oficială în Polonia, numită "Gerfaut", unde sunt instruiți militari ucraineni. Este vorba de misiunea europeană EUMAM-Ukraina, al cărei mandat este prevăzut să dureze până în 2028. Din 2023, 25.000 de soldați ucraineni au fost formați atât în Franța, cât și în Polonia.

Potrivit RFI, această misiune ar fi utilizată pentru a ascunde deplasările militarilor francezi în Ucraina. Sursele postului de radio susțin că soldaților trimiși în Ucraina li s-ar cere să declare că merg în Polonia.