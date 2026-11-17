Președintele american Donald Trump a declarat marți că va discuta separat cu omologul său rus Vladimir Putin "dacă va fi posibil" la Shenzhen, în China, unde este așteptat miercuri pentru un summit al Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), relatează AFP, citată de Agerpres.

Trump vrea să se întâlnească față în față cu Putin "dacă va fi posibil" - Profimedia

"Dacă va fi posibil, o voi face", a răspuns liderul american, întrebat pe acest subiect la Manila, capitala Filipinelor, unde a sosit marți seara (ora locală) pentru un summit regional. Donald Trump și Vladimir Putin urmează să participe joi la un summit tripartit cu omologul lor chinez Xi Jinping în metropola din sudul Chinei.

Trump nu exclude nici o întâlnire cu Kim Jong Un

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, menționase de asemenea luni perspectiva unei posibile întâlniri separate între liderii rus și american. "Există o opțiune pe care am prefera-o, o întâlnire programată, privată, în cadrul căreia ei ar putea discuta în liniște timp de o oră sau chiar mai mult", a afirmat Peskov, potrivit unor declarații difuzate de agenția oficială TASS.

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Donald Trump a apreciat că și liderului nord-coreean Kim Jong Un "i-ar plăcea" să se deplaseze la Shenzhen. "Vom vedea ce se va întâmpla", a spus el.