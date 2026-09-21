Partidul lui Putin, Rusia Unită, a câştigat detaşat alegerile parlamentare! Victoria clară este, mai degrabă, o victorie aşteptată şi pregătită temeinic. Alegătorii ruşi chiar s-au prezentat la urne, pentru prima dată de când liderul rus a declanşat războiul în Ucraina. Vorbim, totodată, despre nişte rezultate similare, parcă prea similare, cu cele din 2021 - 49,4%. Pentru partidul Rusia Unită e mai mult o tradiţie. A câștigat fiecare rundă de alegeri parlamentare începând din 2003.

"Am rivalizat cu colegii noștri și cu reprezentanții altor forțe politice. Totuși, tensiunea principală nu a stat acolo (între partide n.r). Ea s-a desfășurat pe prima linie a confruntării cu inamicul, cu adversarul nostru, Ucraina. Într-adevăr, în ultimele zile, adversarul a depus eforturi titanice, colosale, pentru a submina rezultatele alegerilor.", a declarat Dimitri Medvedev, vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei.

Dmitri Medvedev, vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei şi fost preşedinte, s-a grăbit să declare că "Rusia Unită" a avut o prestaţie demnă, un rezultat care, potrivit lui, a demonstrat că ruşii i-au încredinţat acestui partid sarcina de a continua să guverneze.

Oficialii guvernului rus au acuzat Ucraina că a încercat să perturbe votul pentru Duma de Stat - primul de la declanşarea războiului pe scară largă al Rusiei în Ucraina, în februarie 2022 - după ce Kievul a lansat sute de drone asupra Moscovei şi a altor regiuni, într-un atac pe care agenţia de ştiri de stat TASS l-a descris drept cel mai mare de acest gen de la începutul războiului.

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Partidul lui Vladimir Putin a fost mare favorit la alegerile parlamentare de duminică, un scrutin marcat de atacuri cibernetice și drone.

Dronele au distrus o rafinărie, au provocat incendii şi moartea a trei persoane la Moscova. Primarul capitalei ruse a acuzat Ucraina că se amestecă în procesul electroral.

1.600 de drone au lansat ucrainenii către Rusia, iar aproape o treime dintre ele au vizat Moscova. Rafinăria care furnizează 40% din carburanţii oraşului şi mai multe depozite au fost incendiate. Nici blocurile de locuinţe nu au scăpat.

Potrivit Kyiv Independent, scorul nu este o surpriză deoarece numeroși observatori independenți consideră că rezultatele sunt prestabilite de regimul de la Kremlin.