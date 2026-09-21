Costume de scafandri, bărci echipate şi duse în larg, Cazinoul văzut de pe mare. Acesta a fost un frumos final de septembrie pentru cei dornici de aventură până în ultima zi de vară. Turiştii de la Constanţa au mai profitat în weekend de soare şi temperaturi de vară, de 25 de grade şi n-au stat pe uscat.

Călin este pilot de avion de 15 ani. E obişnuit să vadă lumea de sus, dar de data aceasta a vrut să descopere ce se ascunde dedesubt.

"Dacă te uiţi din zbor vezi marea, e cu totul altceva să fii sub apă. Inclusiv în Marea Neagră, unde lumea crede că nu e la fel de spectaculoasă. Poţi să vezi mici scenete, un guvid care se ceartă cu un crab", spune Călin, pilot.

Pentru prima lui experienţă subacvatică, instructorii i-au pregătit echipamentul şi i-au explicat fiecare pas.

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"Vestă compensatoare, care ne ajută să avem o flotabilitate neutră. Regulatorul. Un manometru de control al presiunii, care ne arată cât aer mai avem în butelie", explică Mihail Marin, instructor.

Odată echipaţi, turiştii coboară într-o lume în care timpul pare să curgă altfel.

"Aici avem zona Casino. Avem foarte multe cioburi, amfore sub apă, ancore destul de vechi. Avem corbul de mare, guvizi, chefal", spune Iulian Glodeanu, instructor.

Cât costă o şedinţă de scufundări

O şedinţă de scufundări costă în jur de 330 de lei şi vine la pachet cu tot echipamentul de care aveţi nevoie.

Iar de la câteva zeci de metri sub apă, aventura poate continua şi la suprafaţă.

De ce experienţe se mai pot bucura turiştii

Din portul turistic Tomis puteţi încerca tot felul de ambarcaţiuni. Plimbarea cu o astfel de corabie durează jumătate de oră, costă între 30 şi 50 de lei, însă puteţi încerca şi velierele sau iahturile, o experienţă care poate dura câteva ore sau câteva zile.

Reporter: Îţi place pe mare?

Copil: Da.

Reporter: Vrei să te faci comandant?

Copil: Da. Un sentiment plăcut, frumos, linişte.

"Am prins chiar o vreme foarte frumoasă, un sfârşit de septembrie minunat", spune o persoană.

"Putem vedea zona portului, zona Casino-ului şi se merge în larg în apropierea navelor. Dacă avem noroc găsim şi delfinii", explică Stelică Tăslaru, comandant barca.

Iar pentru cei care vor şi mai multă adrenalină, aventura poate continua deasupra mării, la Tuzla, cu zboruri cu avioane de mici dimensiuni sau chiar cu zboruri acrobatice la Costineşti.