O intervenție de urgență s-a transformat, într-o clipă de neatenţie, într-un accident în care chiar cei plecați să ajute au avut nevoie de ajutor. S-a întâmplat la Sibiu, unde o mașină de poliție aflată în misiune s-a ciocnit violent de un alt autoturism. Alte două mașini au fost avariate, iar cinci oameni au ajuns la spital.

Polițiștii se grăbeau către o intervenție și aveau semnalele luminoase și acustice pornite. Cei doi agenți aflați în autospecială au fost răniți. Unul dintre ei, în vârstă de 47 de ani, a suferit răni grave. În accident a fost rănit și un copil de opt ani.

Doi bărbați aflați în autospeciala Poliției Sibiu, în vârstă de 40, respectiv 45 de ani, au suferit traumatisme la nivelul mâinilor și toracelui, respectiv politraumatisme, potrivit Agerpres.

Printre răniţi, un copil de 8 ani

Un alt bărbat, în vârstă de 40 de ani, a suferit traumatisme la nivelul membrelor și toracelui, iar un copil a suferit un traumatism abdominal și a fost transportat la CPU Luther.

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Echipajul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu a transportat, de asemenea, un pacient la Unitatea de Primiri Urgențe, a mai transmis sursa citată.

Potrivit IPJ Sibiu, traficul rutier în zonă se desfășoară alternativ.

Polițiștii urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs accidentul.