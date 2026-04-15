Percheziții surpriză la Palatul Elysee: Sunt anchetate contracte de 2 milioane de euro la Panteon

Palatul Elysee, reședința oficială a președintelui Franței, a refuzat marţi dimineaţă,14 aprilie, să permită accesul procurorilor francezi pentru a efectua o percheziție într-un caz de corupție legat de organizarea unor evenimente oficiale la Panteonul din Paris. Presa franceză scrie că o firmă ar fi primit în mod repetat contracte de câte 2 milioane de euro pentru fiecare ceremonie.

Corupție, trafic de influență și conflict de interese sunt doar câteva dintre acuzațiile care planează asupra administrației prezidențiale franceze, relatează POLITICO citând un oficial din administrația prezidențială care a dorit să-și păstreze anonimatul din motive de protocol.

Concret, poliția anticorupție a deschis o anchetă privind organizarea în ultimii 22 de ani a unor ceremonii comemorative de "intrare în Panteon" (panthéonizare). La Panteonul din Paris sunt înhumate personalități marcate ale Franței, iar în ultimii ani au fost incluse figuri celebre, precum cântăreața franco-americană Josephine Baker. Aceste ceremonii solemne la care participă președintele și oficiali importanți sunt organizate de stat.

Anchetatorii nu au avut însă acces la Palatul Elysee, reședința fiind protejată de imunitate. Angajații administrației prezidențiale le-au transmis anchetatorilor că orice documente care pot avea legătură cu activitatea procurorilor vor fi trimise după o solicitare oficială. Totuși, câteva laptopuri personale au fost predate ofițerilor.

Articolul continuă după reclamă

"Anchetatorilor li s-a spus că documentele referitoare la personalul Palatului Elysee, care nu au legătură cu atribuțiile oficiale ale președintelui și pot fi, prin urmare, divulgate, le vor fi furnizate la cerere", a declarat un oficial de la Elysee. Nu este o premieră în mandatul lui Macron: poliția anticorupție a mai efectuat percheziții și în timpul scandalului Benalla, în 2018.

Potrivit publicației franceze Le Canard Enchaîné, care a relatat prima despre percheziții, procurorii au pornit ancheta de la Panteon după ce au observat că aceeași firmă, Shortcut Events, a câștigat majoritatea contractelor, fiecare dintre acestea având o valoare de două milioane de euro.

Anchetatorii încearcă acum să verifice dacă Shortcut Events a beneficiat de sprijin "miraculos" din partea Centrului Monumentelor Naționale, instituție franceză care administrează patrimoniul istoric al țării, Ministerului Culturii sau chiar a Palatului Elysee.

Ancheta verifică dacă această valoare este justificată și dacă atribuirea contractelor a fost facilitată de angajați ai statului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aveţi asigurare obligatorie de locuinţă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰