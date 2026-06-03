Acuzaţii cu repetiţie. Procurorii deschid din nou dosar penal pentru fostul preot Cristian Pomohaci, care a scăpat de condamnare pentru viol şi sex cu băieţi minori după ce faptele s-au prescris. Anchetatorii cred că suspectul a continuat să abuzeze adolescenţi. Recent, noile victime le-au declarat că fostul preot le-ar fi şi drogat înainte să le abuzeze.

Ajutaţi de trupele speciale de intervenţie, procurorii au făcut mai multe percheziţii acasă la Cristian Pomohaci după ce au aflat de la mai mulţi băieţi de 14, 15 ani, că fostul preot i-ar fi drogat şi abuzat sexual.

Faptele scandaloase s-ar fi produs în apartamentul în care locuieşte Cristian Pomohaci, amplasat peste drum de Poliţia Locală din Târgu Mureş. Anchetatorii au descins încă de la 6 dimineaţa, după ce au forţat uşa de la intrare şi au cercetat locuinţa mai bine de 10 ore.

Salvat de închisoare de prescriere, în 2019, după acuzaţii asemănătoare, Cristian Pomohaci posta mereu fotografii în care apărea alături de băieţi minori în centre comerciale. Familia lui a păstrat şi păstrează încă tăcerea.

Articolul continuă după reclamă

Revoltaţi şi îngrijoraţi că şi alţi băieţi ar puta deveni victimele lui Pomohaci, vecinii au umplut toate cutiile poştale din bloc cu ştiri printate despre noile acuzaţii de viol. Poliţiştii cred că fostul preot a abuzat mai mulţi adolescenţi în afara celor care l-au acuzat deja şi încearcă să dea de urma lor.

După prima anchetă, care a început acum nouă ani, pentru acuzaţii identice, Pomohaci a scăpat de închisoare, dar Patriarhia l-a exclus din rândul preoţilor.

Arhiepiscopia Alba Iulia îl acuză că oficia slujbe ilegal într-o biserică improvizată într-un fost restaurant şi că poartă haine preoţeşti deşi nu mai are acest drept. Şi acest caz a intrat în atenţia Poliţiei.

"Ne-a spus (n.r. Biserica Ortodoxă Română) să nu mergem, că nu e în regulă. Nu are dreptul (n.r. să slujească)", a spus un enoriaş.

Cristian Pomohaci ar fi adunat de la credincioşi peste un milion şi jumătate de euro.