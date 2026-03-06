Patru presupuși spioni iranieni, arestați la Londra. Era vizată comunitatea evreiască

Poliţia Metropolitană din Londra a arestat vineri patru bărbaţi suspectaţi de colaborare cu serviciile de informaţii iraniene în supravegherea comunităţii evreieşti din capitala britanică.

Potrivit unui comunicat al forţelor de poliţie, citat de EFE şi Reuters, cei patru bărbaţi, unul de origine iraniană şi ceilalţi trei cu dublă cetăţenie britanico-iraniană, cu vârste cuprinse între 22 şi 55 de ani, au fost arestaţi vineri dimineaţă la domiciliile lor din cartierele Barnet şi Watford, de la periferia Londrei, relatează Agerpres.

Într-o operaţiune separată, au fost arestaţi alţi şase indivizi, cu vârste cuprinse între 20 şi 49 de ani, în cartierul londonez Harrow, fiind bănuiţi că au ajutat un infractor. Toţi cei zece suspecţi au fost plasaţi în arest preventiv, a precizat poliţia londoneză.

A fost vizată comunitatea evreiască din Londra

Ancheta în cazul primilor patru suspecţi este condusă de Departamentul de combatere a terorismului al poliţiei din Londra, celor patru indivizi imputându-li-se "presupusa supraveghere a locurilor şi persoanelor legate de comunitatea evreiască" din Londra.

"Înţelegem că publicul ar putea fi îngrijorat, în special comunitatea evreiască", a declarat şefa poliţiei antiteroriste din Londra, comandantul Helen Flanagan, care a precizat că arestările fac parte dintr-o operaţiune planificată dinainte şi au scopul "de a combate activităţi rău intenţionate" atunci când acestea există.

Agenţiile de contrainformaţii interne avertizează de ani de zile cu privire la ameninţarea reprezentată de Iran pentru Marea Britanie, mai notează Reuters.

