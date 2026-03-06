Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Patru presupuși spioni iranieni, arestați la Londra. Era vizată comunitatea evreiască

Poliţia Metropolitană din Londra a arestat vineri patru bărbaţi suspectaţi de colaborare cu serviciile de informaţii iraniene în supravegherea comunităţii evreieşti din capitala britanică.

de Albert Mincu

la 06.03.2026 , 13:21
Patru presupuşi spioni iranieni arestaţi în Londra - Profimedia

Potrivit unui comunicat al forţelor de poliţie, citat de EFE şi Reuters, cei patru bărbaţi, unul de origine iraniană şi ceilalţi trei cu dublă cetăţenie britanico-iraniană, cu vârste cuprinse între 22 şi 55 de ani, au fost arestaţi vineri dimineaţă la domiciliile lor din cartierele Barnet şi Watford, de la periferia Londrei, relatează Agerpres. 

Într-o operaţiune separată, au fost arestaţi alţi şase indivizi, cu vârste cuprinse între 20 şi 49 de ani, în cartierul londonez Harrow, fiind bănuiţi că au ajutat un infractor. Toţi cei zece suspecţi au fost plasaţi în arest preventiv, a precizat poliţia londoneză.

A fost vizată comunitatea evreiască din Londra 

Articolul continuă după reclamă

Ancheta în cazul primilor patru suspecţi este condusă de Departamentul de combatere a terorismului al poliţiei din Londra, celor patru indivizi imputându-li-se "presupusa supraveghere a locurilor şi persoanelor legate de comunitatea evreiască" din Londra.

"Înţelegem că publicul ar putea fi îngrijorat, în special comunitatea evreiască", a declarat şefa poliţiei antiteroriste din Londra, comandantul Helen Flanagan, care a precizat că arestările fac parte dintr-o operaţiune planificată dinainte şi au scopul "de a combate activităţi rău intenţionate" atunci când acestea există.

Agenţiile de contrainformaţii interne avertizează de ani de zile cu privire la ameninţarea reprezentată de Iran pentru Marea Britanie, mai notează Reuters.

Albert Mincu Like
iran marea britanie spionaj razboi orientul mijlociu
Înapoi la Homepage
“Trădătoarele în vreme de război ar trebui pedepsite mai sever” De ce sunt acuzate cunoscutele femei din Iran
&#8220;Trădătoarele în vreme de război ar trebui pedepsite mai sever&#8221; De ce sunt acuzate cunoscutele femei din Iran
Britney Spears a fost arestată! Care e motivul și ce au găsit polițiștii în mașina starului
Britney Spears a fost arestată! Care e motivul și ce au găsit polițiștii în mașina starului
Rapid, echipa anti-sistem?! Celebrul român, dezvăluiri de senzație. Ce moment de tristă amintire cu Geroge Copos nu poate uita
Rapid, echipa anti-sistem?! Celebrul român, dezvăluiri de senzație. Ce moment de tristă amintire cu Geroge Copos nu poate uita
Ţara din UE în care oamenii primesc 25.000 de euro dacă renunță la permisul de conducere și la maşină
Ţara din UE în care oamenii primesc 25.000 de euro dacă renunță la permisul de conducere și la maşină
Momente cumplite pentru Daciana Sârbu! Fiica ei minoră a fost dată jos din autocarul care pleca spre Oman. Este blocată în zonă de conflict
Momente cumplite pentru Daciana Sârbu! Fiica ei minoră a fost dată jos din autocarul care pleca spre Oman. Este blocată în zonă de conflict
Comentarii


Întrebarea zilei
Când ar trebui să plafoneze statul prețul carburanților?
Observator » Ştiri externe » Patru presupuși spioni iranieni, arestați la Londra. Era vizată comunitatea evreiască